Депутат Шендерович обиделся на Козлова?

В четверг не существовавший до 2017 года депутат МО Кунцево Денис Шендерович заявил о том, что обратился в Петроградский районный суд Петербурга с иском о защите чести и достоинства. Шендерович, который до 2017 года был Козловым, в соцсетях заявил, что причиной этому стала публикация Федерального агентства новостей «Был Козлов, стал Шендерович: Гудков ведет в Мосгордуму депутата, сменившего фамилию из-за мутного прошлого», по его словам, «из-за слишком уж откровенной лжи».

Ну что ж, пройдемся по пунктам «доклада» Шендеровича и разберемся, что же именно его так задело.

Шендерович-Козлов и суды

Смену фамилии Козлов не отрицает. Зато, вопреки официальной информации, отрицает многочисленные судебные иски к нему.

Пункт 1. Претензия по штрафу ГИБДД, который, как он уверяет, он и не должен платить. Не должен? Тогда это претензия к суду и судебным приставам. На 28 марта 2019 года на официальном сайте судебных приставов Московской области на нем все еще висит неоплаченный штраф ГИБДД в 1359,20 рублей и исполнительский сбор в 1000 рублей. Найти его несложно — достаточно зайти на официальный сайт. А если он считает, что такового нет — связаться с судебным приставом Макаренко Ю. П. и сообщить об этом.

Пункт 2. Шендерович сообщает, что никто на него в суд иск не подавал. Смотрим официальный сайт Московского городского суда. Там размещена информация, что 09.01.2019 в Кунцевский районный суд был подан иск от гражданина Зайцева Д. О. Ответчиками выступают: Балашова О. И., Сокуренко В. А., Шендерович Д. И., Пчелинцева Т. В., Совет депутатов муниципального округа Кунцево г. Москвы. Заседания уже дважды были отложены — следующее назначено на 8 апреля 2019 года.

Пункт 3. Депутат, претендующий на место в Московской городской думе в команде Гудкова, стал отрицать иск в Советском районном суде Махачкалы по поводу иска к нему от компании «З&М Групп». Опять же — заходим на официальный сайт суда.

А вот выдержка из решения, приводим дословно:

«Взыскать с Козлова Д. И. в пользу Общества с ограниченной ответственностью «З&М Групп» <данные изъяты> рублей, из которых <данные изъяты> руб. — сумма неосновательного обогащения, <данные изъяты> — размер процентов за пользование чужими денежными средствами. Расторгнуть договор возмездного оказания услуг маркетолога от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «З&М Групп» и гр. Магомедовым М. М. Взыскать с Козлова Д. И. в доход государства государственную пошлину в сумме <данные изъяты>. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение месяца с момента вынесения. Судья К. Абдулгапуров».

И кто врет — официальные сайты судов и судебных приставов?

ООО «Стройдом»

Пункт 4. Шендерович посчитал порочащим и недостоверным заголовок «Провальный бизнес или уход от налогов». То есть он считает свою компанию успешной. Тогда как объяснить следующие факты?

Во-первых, компания, основной вид деятельности которой — строительство жилых и нежилых зданий, имеющая уставной капитал в 10 000 рублей, уже вызывает много вопросов. Но криминала, согласны, в этом нет никакого.

Во-вторых, бухгалтерская отчетность есть только за 2015 и 2016 годы. Она нулевая. Копии документов прилагаем. То есть компания фактически ничего не производит. Далее прилагаем исполнительные производства:

145872/18/77055-ИП от 09.11.2018

СТАТУС Завершено 23.11.2018 на основании невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях (229-ФЗ статья 46 п. 1 п.п. 3).

СУММА 4000,00 руб. НЕПОГАШЕННЫЙ ОСТАТОК 4000,00 руб.

ПРЕДМЕТ ИСПОЛНЕНИЯ Страховые взносы, включая пени

ДОЛЖНИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮР. АДРЕС) ООО СТРОЙДОМ, 105082, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ПОЧТОВАЯ Б., Д. 18/20, КОРП. 12, ПОМ. 6Н, КОМ. 6

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА от 19.10.2018 № 3001/06

2158364/18/77043-ИП от 13.06.2018

СТАТУС Завершено 27.06.2018 на основании невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях (229-ФЗ статья 46 п. 1 п.п. 3).

ПРЕДМЕТ ИСПОЛНЕНИЯ Взыскание налогов и сборов, включая пени

ДОЛЖНИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮР. АДРЕС) ООО «СТРОЙДОМ», 105082, 77, ПОЧТОВАЯ Б. УЛ., 18/20, 12, ПОМ. 6Н КОМ. 6

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА от 16.05.2018 № 5163

2049850/18/77043-ИП от 27.03.2018

СТАТУС Завершено 04.04.2018 на основании невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях (229-ФЗ статья 46 п. 1 п.п. 3).

ПРЕДМЕТ ИСПОЛНЕНИЯ Взыскание налогов и сборов, включая пени

ДОЛЖНИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮР. АДРЕС) ООО «СТРОЙДОМ», 105082, 77, ПОЧТОВАЯ Б. УЛ,18/20,12,ПОМ. 6Н КОМ. 6

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА от 21.03.2018 № 3575

То есть успешная компания, по мнению Шендеровича, не может заплатить четыре тысячи рублей. Или опять вранье? И кто на этот раз соврал — ФНС?

Цели депутата

Пункт 5. Шендерович-Козлов обиделся на то, что мы не увидели его бурной деятельности. Но только фраза, задевшая Дениса Ивановича, взята из его письменных ответов избирателям. Вот официальная ссылка.

Правда, там всего пять вопросов. И от одного избирателя — Алисы Орловой. Отвечая на вопрос женщины: «Есть ли у вас сейчас представление о том, что может муниципальный депутат?», Шендерович начинает именно с вопроса о мэре:

«Из глобальных полномочий — участие в выборах мэра Москвы. Когда-нибудь мэр придет за подписями муниципальных депутатов и я гарантирую, что я и мои коллеги поставят подпись только за того кандидата в мэры, которого захочет большинство жителей моего района. При наличии кворума муниципальные депутаты могут сменить главу района. Нынешний глава района принял ряд решений, которые не устраивают жителей Кунцева».

Слова мы привели дословно, не меняя ни запятой. Первые слова — о мэре. Потом о главе района. И лишь потом заговорил о застройке ПИК, но быстро опять переключился на критику главы муниципального округа. Понимаем, возможно, Денис Иванович сам хотел занять его должность. И на всякий случай прилагаем документ, чтобы он не заявил, что это «очередное вранье». И даже подсказываем: третья страница протокола.

Пункт 6. Шендерович возмущается тем, что в октябре 2018 он не проголосовал за то, чтобы поощрить депутатов за 4 квартала работы. Воздержался. А в декабре 2017 года – проголосовал, хотя сам на тот момент и трех месяцев не работал депутатом. Документ прилагается. Да и сведений о том, что он отказался от премиальных за год в размере 240 тысяч рублей, тоже нет.

История с пандусом

Пункт 7. Больше всего Шендеровича задел тот факт, что его заподозрили в безделье. Так это мы опять по его отчетам в соцсетях. Если верить им, главное достижение Шендеровича — тот самый пандус, годовщину установки которого он отметил постом. Так кто врет — мы или Шендерович в соцсетях? Почему больше ни про один пандус не написано?

Работа в комиссии по приемке работ по капитальному ремонту — это просто возможность написать очередной пост в соцсетях. Он же не строит — ремонтирует.

Помощь ветеранам в приобретении товаров длительного пользования. Хорошо, пусть укажет каким конкретно ветеранам, какая конкретно помощь и какие товары длительного пользования? Кстати, этот пункт в отчетах всех депутатов есть. А уж про принятие бюджета по благоустройству на 2019 год лучше бы вообще молчал. Ведь именно из-за него в том числе и его двух сотоварищей — Всеволода Тюркина и Вадима Сокуренко — не был принят бюджет по благоустройству на 2018 год.

Если это не так, то пусть Шендерович опровергнет. Да и вообще ставить себе в заслугу принятие бюджета — смешно. Он принимается на заседании совета, и личной заслуги Шендеровича в этом нет. Перечисленные депутатские достижения в иске скорее напоминают отчет на съездах партии в советские времена — много воды и никакой конкретики.

Но здесь мы, правда, перечислили не все заслуги депутата Кунцево. Он еще приходил на митинги, ругал мэра и сочувствовал «Открытой России» (нежелательная в России организация).

Популизм и война с оппонентами

Пункт 8. Козлова расстроил тот факт, что москвичам нужны благоустроенные дворы и поликлиники. Что-то не устраивает депутата в следующей фразе:

«Теперь депутат Шендерович с загадочным прошлым Козлова рвется в Мосгордуму. Ведь там еще больше полномочий и возможностей, а для популиста это очень важно. Только вот нужен ли он москвичам — большой вопрос. Есть мнение, что им нужны благоустроенные дворы, доступные поликлиники без очередей, а не бездельники, которых они вынуждены кормить, не получая ничего взамен».

Что здесь не так? В чем вранье? Москвичам не нужны благоустроенные дворы? То, что Шендерович популист? А зачем он тогда иск выложил в открытый доступ? Обычно люди просто подают иск в суд и ждут решения, а не ловят на этом хайп.

Пункт 9. Ну и последняя претензия Шендеровича, что он не срывал ничьи встречи с жителями района. Значит, Шендерович выложил в сеть фейковое видео — где он сорвал встречу главы муниципального округа Василия Кудряшова с населением. А в конце еще и спровоцировал драку. Федеральное агентство новостей лишь опубликовало видео, которое он разместил на своей странице в соцсетях. Надо заметить, сорвал встречу именно главы, на чье место он метил, — смотрите ссылку на документ выше.

Действия Шендеровича невозможно объяснить иначе, чем попыткой (возможно, с подсказки своего «шефа» Дмитрия Гудкова) «засветиться» перед москвичами накануне выборов. Иначе непонятен смысл странного иска. Видимо, смена фамилии Козлов на известную в либеральных кругах Шендерович не очень-то и помогла.