Медведев рассказал, кто публикует в его Instagram фото

Москва, 29 марта. Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте» признался, что самостоятельно делает фотографии и публикует их в своих аккаунтах.

«Я хочу по-честному сказать: фотографии в Instagram ставлю я сам», — сказал Медведев во время общения с пользователями соцсети «ВКонтакте» .

По его словам, после появления в соцсетях постов некоторые пользователи пишут, что это сделал кто-то из помощников Медведева или его пресс-служба.

Глава российского правительства отметил, что публикация фотографий занимает определенное время — нужно сделать снимок и отредактировать его. Он напомнил, что еще с юности увлекался фотографией. А сейчас, по словам Медведева, относится к этому увлечению как к возможности показать подписчикам виды из различных уголков России.

Медведев, отвечая на вопрос ведущей о том, почему в его соцсетях в последнее время стало меньше публикаций, сказал: «Работы много».

Премьер во время эфира сделал селфи с ведущей Яной Чуриковой по ее просьбе.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что отечественные социальные сети и поисковики, которыми пользуется русский мир, являются главным достижением российского сегмента Интернета. По его словам, Рунет имеет 300 миллионов пользователей, а русский язык является третьим языком Сетей.