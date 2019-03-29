В Госдуме назвали пиаром попытку Гудкова оспорить закон об оскорблении госсимволов

Депутат Госдумы Сергей Боярский назвал попыткой пропиариться намерение Дмитрия Гудкова обжаловать закон об оскорблении государственных символов.

Гудков обратился в Верховный суд России и требует признать полностью недействующим закон об оскорблении госсимволов. По его мнению, закон якобы «нарушает принцип правовой определенности». Он намерен привлечь к процессу авторов законопроекта председателя Госдумы Петра Толстого и сенатора Андрея Клишаса. Клишас в свою очередь также назвал действия Гудкова пиаром.

«Сначала его пресс-секретарь от имени лидера несуществующей партии вызывает на дебаты председателя комитета Совфеда, теперь новый фарс», — сказан сенатор «Интерфаксу».

Сергей Боярский, комментируя вступление в силу закона, отметил, что нормативная база и ранее предусматривала ответственность за оскорбление госсимволов. Разница в том, что теперь предусмотрено наказание за те же действия в Сети.

«Этот закон фактически уравнял оффлайн с онлайном, ничего нового придумано не было. Оскорбление гимна, герба и так далее в реальной жизни уже наказывается по закону», — говорит парламентарий.

По его словам, инициатива Гудкова — это лишь попытка громко заявить о себе. Тем не менее, в соответствии с законами РФ, Гудков имеет право обращаться в судебные органы.

«У нас все люди равны, и каждый вправе подавать в суд иски о защите своих прав, либо по другому поводу. Я полагаю, что в данном случае это связано с желанием появиться в информационном поле», — продолжает депутат Госдумы.

Депутат напомнил, что за многие преступления, совершенные через Интернет, предусмотрена в том числе и уголовная ответственность. Например, правоохранители активно борются с мошенниками, которые действуют в Сети и обманывают людей. По его словам, цифровые технологии стремительно развиваются, и законодательная база должна соответствовать современным вызовам. Именно поэтому необходимо было подписать данный правовой акт. Также парламентарий подчеркнул, что российский закон об оскорблении государственных символов является достаточно либеральным.

«У нас очень много законов, которые регулируют те или иные вещи в реальной жизни. Теперь они постепенно будут регулироваться и в Интернете. Это касается мошенничества, распространения информации и так далее. У нас впереди очень большой путь. Интернет-пространство развивается, меняется, и мы должны подстраиваться под эти изменения очень быстро. Что касается закона об оскорблении государственных символов, подобные законы есть практически во всех странах. Причем с гораздо более жесткими санкциями. Попробуйте, например, сжечь флаг Соединенных Штатов или Великобритании. Каждая страна с уважением относится к своим государственным символам. Это наша гордость, национальное достояние. Именно этому мы должны защищать их и в реальной жизни, и в сети Интернет», — резюмировал Сергей Боярский.

Напомним, закон называется «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (об установлении административной ответственности за распространение в информационных сетях информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации)». Он предусматривает штраф либо арест в том случае, если гражданин намеренно оскорбил государственный символ России. Авторы нормативного правового акта неоднократно подчеркивали, что российские законы уже предусматривают наказание (административное и уголовное) за выражение явного неуважения к обществу в общественных местах.