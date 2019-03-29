Видео прощания страны с Началовой появилось в Сети

Москва, 29 марта. Страна простилась с певицей Юлией Началовой, смерть которой потрясла всю Россию. Видео с Троекуровского кладбища, на котором запечатлены печальные моменты, появилось в Сети.

Похороны певицы прошли 21 марта. Отправить звезду в последний путь пришли многие ее коллеги, а также поклонники, некоторые специально приехали в столицу из регионов.

Как отмечает «Пятый канал», белый гроб был усыпан цветами, что говорит о настоящем народном признании. Журналистам удалось поговорить с певцом Филиппом Киркоровым, который подчеркнул, что уход Началовой из жизни не укладывается у него в голове.

«Молодая, красивая, талантливая… ей жить бы да жить», — отметил артист.

В то же время продюсер Андрей Разин указал, что коллеги исполнительницы до последнего были убеждены, что Началова поправится. Однако болезнь, констатировал он, оказалась сильнее.

Напомним, Федеральное агентство новостей также следило за траурной церемонией.

Напомним, Началова была госпитализирована в одну из московских клиник 11 марта из-за высокого уровня сахара в крови, затем ее перевели в другое медучреждение, где есть отделение эндокринологии. Состояние здоровья исполнительницы резко ухудшилось после повреждения ноги. Московские врачи рассказали, что у певицы было крайне тяжелое и нестабильное состояние.

Исполнительница скончалась 16 марта на 39-м году жизни из-за сепсиса. Информацию подтвердила пиар-директор Началовой Анна Исаева, которая огласила результаты вскрытия.

Как сообщили авторы блога об артистке, который был запущен как официальная группа памяти звезды, 12-летняя Вера Алдонина проплакала всю ночь, узнав о смерти матери.

Ранее коллега Началовой по проекту «Один в один» Егор Иващенко рассказал о плохих предчувствиях певицы, которыми она с ним поделилась. По его словам, общение с ним стало для звезды своеобразной исповедью.