FOX News рассказал о «депрессии» в СМИ США из-за публикации итогов «расследования» Мюллера

Вашингтон, 29 марта. Американские леволиберальные СМИ погрузились в депрессию после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер официально опроверг версию о «сговоре» президента США Дональда Трампа с Россией. На это обратил внимание журналист Реймонд Арройо, выступая в эфире Fox News.

«На этой неделе четвертая стадия скорби, депрессия, хорошо читалась на лице бедняги Стивена Колбера (ведущий телеканала CBS — прим. ФАН). А вот смеха было мало», — комментирует Реймонд реакцию своих коллег.

Арройо также обратил внимание на реплику ведущего Comedy Central Тревора Ноя. Тот ранее заявил, что если на «трамповском телевидении» убрать всех сторонников заговора, пропагандистов и лжецов, то в Fox News останутся только пустые диваны.

В ответ Арройо заметил, что у леволиберальных СМИ работает странная логика. Когда их самих поймали на лжи, они обвинили своих оппонентов, передает RT.

«Они продвигали историю, которая развалилась, но лжецы, пропагандисты и конспираторы — это мы. Я этого не понимаю», — заключил журналист.

Ранее сообщалось, что расследование Мюллера не выявило никакой причастности России к победе Трампа на выборах. Соответствующая информация представлена в подготовленном Минюстом США письме конгрессу.

Как говорится в письме, Мюллер не обнаружил, что «какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года». Расследование «вмешательства» РФ в американские выборы продолжалось с 2017 года. Российские власти неоднократно говорили о том, что вся эта кампания была затеяна противниками Трампа, чтобы дискредитировать президента США и подвергнуть сомнению его легитимность.