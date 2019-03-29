Суд оштрафовал невестку Юрия Дудя за избиение свекрови

Москва, 29 марта. Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал невестку Юрия Дудя Юлию, признав ее виновной в избиении свекрови. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

Суд оштрафовал на пять тысяч рублей Юлию Дудь, признав виновной в совершении правонарушения, которое предусмотрено статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (Побои). При этом в ближайшем будущем состоятся несколько судебных заседаний по иску брата Юрия Дудя к свой жене.

Конфликт между Игорем Дудем и его супругой Юлией возник в 2018 году. Игорь и Юлия не могут договориться, с кем будет жить их восьмилетний сын после развода. Осенью прошлого года мать и брат журналиста Юрия Дудя были избиты на западе Москвы. Потерпевшие утверждают, что на них напал 59-летний отец Юлии и его охранники, которые пытались похитить сына Игоря Дудя. В результате потасовки мать и брат Юрия Дудя получили легкие травмы.

Пострадавшие обратились с заявлением в полицию, однако ведомство не стало возбуждать уголовное дело. Позднее прокуратура вернула дело на дополнительную проверку, после чего было возбуждено дело по статье 116 (Побои). Сама Юлия утверждает, что Игорь не уделяет сыну достаточно внимания из-за своей работы. При этом ситуацию с побоями она объяснила неудачной попыткой урегулировать конфликт мирным путем.