Facebook дважды без объяснения причин заблокировал аккаунты РЕН ТВ

Москва, 29 марта. Администраторы Facebook дважды без объяснения причин заблокировали группу РЕН ТВ в соцсети. При этом оба раза модераторы не смогли объяснить причину бана и предпочли просто игнорировать вопросы об этом.

Представители телеканала отмечают, что Facebook ранее уже расценивал как спам блог атамана «Верного казачества» на странице РЕН ТВ, в котором сообщалось о возможных связях новозеландского террориста с украинскими националистами. При этом автор материала использовал факты, полученные в посольском отделе Забайкальского казачества в Австралии. К слову, под определение спама подпадает массовая рассылка рекламного характера, а материал на сайте СМИ рекламой не является.

Через некоторое время Facebook восстановил эту публикацию, зато позже пошел дальше и забанил всю группу РЕН ТВ.

27 марта Facebook также заблокировал более 2,6 тыс. страниц, якобы связанных с Россией, Ираном, Македонией и Косово. Согласно официальному заявлению компании, 2 тыс. 632 аккаунта были удалены за «скоординированную недостоверную деятельность в Facebook и Instagram».

Аккаунты, которые якобы были связаны с Россией, по данным соцсети, использовались для распространения спама, а также для публикации информации о ситуации на Украине и в Крыму.

Напомним, в апреле 2018 года Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Федерального агентства новостей. Для бана не было никаких оснований, но администраторы соцсетей предпочли и вовсе не объяснять свои действия, так и не назвав причину блокировки.

Помимо ФАН были заблокированы аккаунты изданий «Невские новости», «Журналистская правда» и других СМИ. Подобные действия Facebook и Instagram Федеральное агентство новостей расценило как политическую цензуру. На сегодняшний день ФАН является единственным СМИ, которое оспаривает действия Facebook и Instagram в американском суде.

Отметим, что в конце октября 2017 года сайт ФАН также без объяснения причин был заблокирован сервисом Google.News. Через восемь дней материалы разблокировали. После этого Роскомнадзор выразил обеспокоенность цензурой со стороны Google. Кроме того, иницидент привлек внимание и депутатов Госдумы.