Украина запретила открывать избирательный участок в Екатериновке

Луганск, 29 марта. Украинская сторона запретила открывать избирательный участок в поселке Екатериновка, расположенном в 2,5 км от заминированного участка в районе КПВВ «Золотое» по причине небезопасности. Об этом на брифинге заявил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, вооруженные формирования Украины внутри участка разведения сил и средств в районе КПВВ «Золотое» строят новые бетонированные укрепления, оборудуют позиции и минные заграждения.

«Этот участок в буквальном смысле нашпигован минами, неразорвавшимися боеприпасами, — сказал Дейнего. — То есть участок реально опасен, но Украина пытается представить этот участок как абсолютно безопасный, для того чтобы там организовать пропуск людей. Вчера во время заседания [в Минске] прозвучала от украинской стороны фраза по поводу того, что в Екатериновке, а она находится рядом с этим участком разведения «Золотое», примерно два с половиной километра от этого заминированного участка дороги. Так вот, в этой Екатериновке украинская сторона запретила открывать избирательный участок к предстоящим выборам, потому что это небезопасно», — рассказал глава МИД ЛНР.

Владислав Дейнего упомянул и о «двойных стандартах», практикуемых украинской стороной.