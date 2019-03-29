Защитивший мать школьник из Северодвинска посмертно награжден орденом Мужества
Москва, 29 марта. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества школьника из Северодвинска Ивана Крапивина, который спас мать.
«За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича», — говорится в указе о награждении госнаградами.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, отметил телеканал «360».
Напомним, в мае 2017 года житель Северодвинска напал на соседку по коммунальной квартире, а затем на заступившегося за женщину ребенка. Врачам удалось спасти мать школьника. Сердце мальчика остановилось 4 декабря прошлого года. Он умер в одной из столичных больниц.
В январе прошлого года нападавшего суд приговорил к 14,5 годам лишения свободы в колонии особого режима. Он был признан виновным в покушении на убийство двух лиц.