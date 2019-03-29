Отпустивший лихача на Gelandewagen инспектор ГИБДД лишился работы

Москва, 29 марта. Один из инспекторов ГИБДД, разбиравших крупное ДТП на Можайском шоссе в Москве, уволен, а ряд его коллег и начальников получили дисциплинарные взыскания. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

25 марта на Можайском шоссе столкнулись автомобили Mercedes Gelandewagen и «Нива». Пассажиры отечественного авто — мать и дочь — погибли на месте, находившийся за рулем глава семьи получил тяжелые травмы. Виновник ДТП, уроженец Чечни Муслим Джамбеков скрылся с места ДТП. По информации СМИ, мужчину отпустили с места аварии гаишники.

В пятницу Владимир Колокольцев сообщил, что офицеры «нарушили порядок действий на месте ДТП со смертельным исходом», однако не уточнил, действительно ли Джамбекова отпустили с места аварии.

Напомним, 29 марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что виновник ДТП, объявленный в розыск, нашелся в родной республике. Джамбеков на камеру принес соболезнования родственникам погибших, а также извинился перед Кадыровым.

В результате, один гаишник был уволен, а заместителю начальника УГИБДД по Москве полковнику Алексею Диокину и начальнику отдела УГИБДД полковнику Александру Савенкову были объявлены строгие выговоры. Кроме того, нескольких офицеров дорожной службы предупредили о неполном служебном соответствии.