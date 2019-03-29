Лолита объяснила, почему не платит за коммуналку

Москва, 29 марта. Эстрадная певица Лолита Милявская прокомментировала дело о долгах за услуги ЖКХ и объяснила, почему не платит за коммуналку.

Басманный суд Москвы в пятницу принял решение отложить рассмотрение дела артистки и провести его через 1,5 месяца. Как подчеркнула сама исполнительница, она уже оплатила все коммунальные услуги, а ТСЖ просто «пытается украсть ее деньги».

«Я сегодня судье сказала: «Мне не падают деньги с неба». И 700 тысяч рублей я могла бы потратить куда продуктивнее. Я что должна кормить ТСЖ, которое ворует у меня деньги?» — возмутилась Милявская.

Певица отметила, что некоторые относятся к артистам предвзято и полагают, что звезды шоу-бизнеса «с жиру бесятся», отказываются погашать долги. Однако это вовсе не соответствует действительности, подчеркнула исполнительница.

Напомним, в середине января Товарищество собственников жилья (ТСЖ) «Большие Каменщики» потребовало взыскать с российской певицы около 760 тысяч рублей задолженности по ЖКХ. Долг и пеня накопились за разные периоды с 2014 года.

До этого Милявской пришла квитанция в 260 тысяч рублей за капитальный ремонт дома, который намечен на 2041 год. Певица в социальной сети Instagram возмутилась, что за эти годы с нее снимут стоимость нового дома

«Если доживу», — добавила тогда артистка.

На прошлой неделе эстрадная певица пригрозила судом журналистам, которые публиковали фейки о ее плохом самочувствии и проблемах со здоровьем после концерта в Ростове-на-Дону. Она объяснила, что присутствие врачей во время выступления является одним из обязательных условий ее райдерного листа, а вовсе не означает наличие у нее проблем со здоровьем.