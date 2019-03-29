США демонстрируют вседозволенность и дарят очки Нетаньяху, отнимая у Сирии Голаны для Израиля

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение Соединенных Штатов признать аннексированные Голанские высоты частью Израиля является намеренной демонстрацией собственной вседозволенности. Об этом министр сказал в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по результатам собрания Совместной группы стратегического планирования, передает ТАСС. Другие подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Лавров заметил, что данный шаг США многие мировые эксперты справедливо рассматривают в контексте грядущих парламентских выборов в еврейском государстве. Тем не менее здесь есть также и «другое измерение» — сознательное выражение вседозволенности, которая вместе с ультиматумами, санкциями и угрозами составляют весь инструментарий внешней политики Вашингтона.

При этом подобное пренебрежительное отношение к международным нормам американцы демонстрируют повсеместно, добавил министр иностранных дел России. Яркими примерами являются выход США из сделки по иранской ядерной программе и события в Венесуэле.

«Конечно, такое отношение к решениям Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию и, в частности, по Голанским высотам — это очередной пример в том ряду, о котором я говорил», — подытожил Сергей Лавров.

Публицист и востоковед Андрей Онтиков согласился со словами российского министра, подчеркнув, что американцы своими провокационными действиями в очередной раз выражают презрение всем ключевым решениям, принятым на международном уровне, что грозит очередной серьезной деэскалацией на Ближнем Востоке. Своим мнением эксперт поделился с корреспондентом ФАН.

«США просто закрывают глаза на постановления Совета Безопасности ООН. Это касается и признания Голан за Израилем, поскольку на этот счет есть не одна резолюция — № 242, 338, 497. Все они требуют от Тель-Авива, во-первых, вывести свои войска из данного горного района и всех других территорий, которые были оккупированы в ходе Шестидневной войны 1967-го года. Во-вторых — отменить закон, который распространяет израильскую юрисдикцию на высоты. Соединенные Штаты нагло и открыто игнорируют данные решения и тем самым фактически чинят беззаконие», — подчеркнул наш собеседник.

Конечно, в международном правовом поле все эти провокационные заявления американского лидера Дональда Трампа, других официальных лиц США и их израильских приятелей ничего не изменят, уверен он. Дело в том, что на этот раз ООН не прогнулась под давлением Штатов, и Вашингтон остался один против остальных стран в Совбезе, которые твердо решили придерживаться буквы закона в этом вопросе.

«Скорее всего, данное решение Соединенных Штатов ни на что не повлияет, что было международно подтверждено с юридической точки зрения. Но тут проблема в другом — этот шаг очень провокационен и может снова всколыхнуть регион, в том числе район непосредственно у самих Голанских высот. Поэтому данная мера, бесспорно, связана не только с выборами в Израиле», — указал востоковед.

Однако это действительно один из ключевых моментов, поскольку действующий премьер-министр еврейского государства, крайне лояльный к США, всерьез рискует потерпеть поражение. При этом данный вероятный провал может обойтись ему очень дорого и лишить далеко не только дальнейшей политической карьеры.