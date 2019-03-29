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Новый кроссовер Renault в камуфляже сфотографировали на улицах Москвы

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Новый кроссовер Renault в камуфляже сфотографировали на улицах Москвы

Москва, 29 марта. Новый кроссовер Renault Arkana, созданный специально для России, сфотографировали во время дорожных тестов в Москве. Фото новинки в камуфляже опубликовали в Сети.

Представители французского автоконцерна ранее заявляли, что Arkana является первым автомобилем марки, который создали «специально для России с чистого листа». При этом учитывались прдепочтения клиентов и данные глубокого анализа рынка. Разработкой модели занимались преимущественно российские специалисты.

Как отмечает «Российская газета», Renault Arkana дебютировал в рамках автосалона в Москве еще в августе минувшего года. Таким образом, внешность нового кросс-купе уже давно ни для кого не секрет. Даже, если серийный кроссовер и получит какие-то изменения, то, скорее всего, они будут незначительными.

Известно, что Arkana будет оснащен новым турбированным двигателем объемом 1,3 литра. Автолюбители смогут выбрать как вариант с передним приводом, так и полноприводную версию. Производить автомобиль будут на заводе Renault в Москве.

Отметим, что машины этой французской марки пользуются большой популярностью у россиян. В частности, Renault Logan вошел в десятку самых популярных в РФ кроссоверов. Рейтинг по итогам продаж 2018 года был составлен экспертами агентства «Автостат», уточняет телеканал 360.

Автор: Игорь Федоров
Источник: rg.ru
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