Власти Туниса арестовали сотрудника ООН с дипломатическим иммунитетом

Тунис, 29 марта. Власти Туниса арестовали сотрудника ООН Монсефа Картаса, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, заявил представитель США в ООН Фархан Хак.

Гражданин США Картас был арестован после прибытия в аэропорт Туниса. В этой стране он должен был заниматься вопросами эмбарго на поставки оружия в Ливию, введенного в 2011 году. Американца задержали, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета.

«Мы связываемся с тунисскими властями, чтобы выяснить причины его ареста и задержания, а также условия, в которых он содержится», — приводит слова Хака Reuters.

В этот же день в Тунисе были арестованы два человека по подозрению в шпионаже в пользу других стран. Сотрудники МВД страны, по сообщения местных СМИ, конфисковали у них секретные документы, якобы подрывающие национальную безопасность. На данный момент неизвестно, мог ли быть среди задержанных Картас.

Накануне один из протестовавших в Тунисе сообщил, что подвергся насилию со стороны сотрудников полиции.