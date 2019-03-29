Юнармейцам за личные достижения добавят баллы к ЕГЭ

Москва, 29 марта. Высшие учебные заведения России будут начислять дополнительные баллы к ЕГЭ участникам движения «Юнармия». Об этом сообщил начальник Главного штаба движения Роман Романенко.

Речь идет о поощрении особо отличившихся юнармейцев, дополнительные баллы при этом будут начислять гражданские высшие учебные заведения.

«В настоящее время у нас есть договоренности более чем с 20 гражданскими высшими учебными заведениями, которые уже с этого года будут начислять юнармейцам дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения», — сказал Романенко в интервью ТАСС.

По словам начальника Главного штаба «Юнармии», в скором времени преимущества участникам движения будут предоставлять и военные вузы.

Напомним, всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе министерства обороны России и при поддержке президента РФ. В ряды «Юнармии» уже вступили более 380 тысяч человек.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что юнармейцы принимали активное участие в праздновании пятой годовщины воссоединения Крыма и РФ. Участники движения, в частности, на скорость собирали карту самого молодого региона России.