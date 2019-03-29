Представители Мособлдумы обсудили вопросы создания молодежного парламента в ЛНР

Представители Московской областной думы на встрече в Луганске обсудили с депутатами Народного совета и руководством министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР вопросы создания молодежного парламента в республике.

На встрече присутствовали председатель комитета по делам молодежи и спорта Московской областной думы спортивный журналист Олег Жолобов, председатель Молодежного парламента Московской области Андрей Урусов, первый заместитель председателя Народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов, зампред парламента республики Андрей Сопельник, министр культуры, спорта и молодежи Дмитрий Сидоров, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодежи, спорта и туризма Иван Санаев, председатель Временной комиссии молодежной избирательной комиссии (ВМИК) Евгений Губарев.

«Мы рады приветствовать вас на нашей земле. Воодушевляют такие встречи, они укрепляют веру в то, что мы единый народ и движемся в правильном направлении. В ближайшее время в республике состоятся выборы в Молодежный парламент ЛНР, и нам хотелось бы, чтобы вы поделились опытом, как это происходит у вас», – обратился к гостям Хорошилов.

«Скоро у вас состоятся выборы в молодежный парламент. В московской области Молодежный парламент работает с 2010 году. Мы уже набили шишек, мы уже набили законов, которые помогают ребятам хорошо взаимодействовать с местными советами депутатов, с Московской областной думой. Так что нам есть, чем поделиться, есть, что рассказать», — отметил Жолобов.

Рассказывает, что сам он родился в Ворошиловградской области в Краснодонском районе и очень хочет «побывать в родных местах, давно там не был».

«Главное для нас — это принести пользу, — также отметил Жолобов, — помочь теми законами, которые есть, теми положениями, идеями, мыслями, которые есть у нашего Молодежного парламента и у нас, депутатов. Потому что мы считаем, что это очень серьезный, интересный и, главное, грамотный инструмент, который может помочь всем: и молодым ребятам найти свою дорогу в жизни, и депутатам, потому что они смогут на них и на этот парламент опираться».

По его словам, несмотря на то, что Молодежный парламент при Московской областной думе был создан в 2010 году, по-настоящему работать он начал около двух лет назад.

«Произошел перезапуск этого парламента и сейчас он становится очень интересным, важным для нас органом. Для нас это экспертная площадка молодых людей. Мы подняли возраст депутатов до 35 лет. Ребята работают, и мы от них просим, чтобы они были инициаторами законов от молодежной среды и экспертами, помощниками нам», — сказал он.

Представитель Московской областной думы считает, что «ребята получают за два года очень хорошее практическое образование, какого им не может дать никто».

Председатель Молодежного парламента Московской области Андрей Урусов отметил, что депутаты Молодежного парламента выступили с законодательными инициативами по поводу льгот для студентов при проезде в общественном транспорте и многими другими.