Медведев прокомментировал задержания Калви, Абызова и Ишаева



Москва, 29 марта. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал задержания основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, бывшего министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева и экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.

Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями социальной сети «ВКонтакте» заявил, что у него нет точной информации по делу Калви, но он выразил уверенность, что оно связано с конфликтом акционеров.

«Если говорить об иностранном инвесторе, то у меня нет информации какой-то точной или определенной, что там происходило. Но очевидно, что внутри этого конфликта лежит конфликт акционеров, который получил вот такое разрешении», — сказал глава российского правительства.

Медведев надеется, что «истина будет установлена судом».

Глава Кабмина, говоря о деле Абызова, отметил, что у него нет претензий к системе «Открытого правительства», развитием которого занимался ранее арестованный экс-чиновник. Медведев добавил, что «это была серьезная и вполне важная для страны работа».

Отвечая на вопрос о деле Ишаева, российский премьер заявил, что «сам по себе это факт неприятный».

Медведев, комментируя уголовные дела Калви, Абызова и Ишаева, заявил, что этим должны заниматься правоохранительные органы, а другие ветви власти в эти вопросы «не должны никак соваться».

На днях бывшего министра по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова арестовали на два месяца. Экс-чиновник будет находиться под стражей до 25 мая. Абызова подозревают в хищении четырех миллиардов рублей у предприятий «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети». В отношении Абызова расследуют дело о мошенничестве, организации и участии в преступном сообществе.

Накануне бывшего министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева задержали в Москве. Его подозревают в хищениях средств «Роснефти», сообщил «НСН». Суд отправил экс-чиновника под домашний арест до 27 мая.

Основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви задержали в феврале по подозрению в хищениях. Следствие считает, что Калви и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» порядка 2,5 миллиарда рублей в 2017 году. Основатель фонда Baring Vostok находится под арестом.