В Госдуме отреагировали на заявление о зависимости Норвегии от России в случае ЧП

В случае возникновения чрезвычайной ситуации Норвегия не сможет обойтись без помощи российских спасателей. Об этом сообщило издание Klassekampen, ссылаясь на председателя комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций провинции Финнмарка Ронни Шелдерупа.

По словам норвежского чиновника, с ростом популярности морских круизов у северных берегов Норвегии норвежцам приходится полагаться на помощь российских спасателей, поскольку их собственные средства и ресурсы сильно ограничены, а Россия базирует большие вертолеты и прочую спасательную технику на Кольском полуострове.

«Наши ресурсы ограничены, и мы сильно зависим от иностранной помощи», — заявил Ронни Шелдеруп.

По его мнению, «худшее, что может произойти — это несчастный случай на борту крупного лайнера». Если на севере случится крупная авария, то ключевую роль в эвакуации людей и ликвидации последствий сыграют российские спасатели, подчеркнул норвежец.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что в случае необходимости российские спасатели обязательно придут на помощь норвежским коллегам.

«Если возникнут проблемы, мы обязательно будем помогать норвежцам, если они об этом нас попросят. Несмотря на всю антироссийскую риторику, которую демонстрирует и Норвегия, в том числе, мы остаемся добрыми людьми и не оставим соседей в беде. Да мы и Соединенным Штатам поможем, если будет такая необходимость. Мы всем будем помогать», — заявил Андрей Луговой, подчеркнув, что российские спасатели готовы к этому.

Напомним, в субботу, 23 марта, норвежский круизный лайнер Viking Sky из-за шторма оказался в аварийной ситуации в Хустадсвике. У судна отказали все четыре турбины, но экипаж сумел запустить одну из них, не дав кораблю сесть на мель. Тем не менее, спасателям пришлось эвакуировать 500 из 1 373 человек, бывших на борту.

В силу ограниченности собственных ресурсов Норвегия заключила соглашения о спасении с соседними странами.