Генштаб ВС РФ рассказал подробности весеннего призыва в армию

Санкт-Петербург, 29 марта. Весной 2019 года 135 тысяч человек призовут на военную службу в России. Подробности весеннего призыва в армию рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Он напомнил, что весенний призыв начинается в России 1 апреля, его проведут в 83 субъектах РФ в соответствии с законодательством. При этом Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ, по словам Бурдинского, не будут принимать в нем участие.

«Призыву на военную службу подлежит 135 тысяч человек», — указал генерал-лейтенант.

Бурдинский также напомнил о подписанных в России федеральных законах, согласно которым призывники, получившие отсрочку от армии для обучения в школе, получили право также на отсрочку от призыва для обучения по программам среднего профессионального образования или по программам магистратуры.

Напомним, в прошлом году в армию призвали весной 128 тысяч новобранцев. Осенью 2018 года на службу поступили 132,5 тысячи человек.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта подписал федеральный закон о возможности для студентов получить несколько отсрочек от прохождения службы в российской армии в период обучения в вузе. Документ позволяет получить образование в колледже или магистратуре без перерыва на службу в армии вне зависимости от того, в каком возрасте молодые люди начали обучение в школе. Кроме того, отсрочка от службы в армии предоставляется учащимся на подготовительном отделении.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон устранил возрастную несправедливость при призыве в армию и уравнял студентов в правах на получение высшего образования.