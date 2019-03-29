Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Глава Хакасии оказался в центре скандала после фотографирования с активистками

185
0 Оставить комментарий

Глава Хакасии оказался в центре скандала после фотографирования с активистками

Красноярск, 29 марта. Глава Хакасии Валентин Коновалов оказался в центре скандала после фотосессии с тремя девушками, которые оказались общественными активистками. Инцидент произошел во время Красноярского экономического форума.

Три девушки попросили разрешения сфотографироваться с губернатором. Во время фотосессии они распахнули куртки, под которыми красовались футболки с надписями, адресованными Коновалову.

Так, например, на одной из футболок было написано «Не служил — не мужик». Это является отсылкой к недавно появившейся в СМИ информации о том, что глава Хакасии уклонился от службы в армии. На футболке другой активистки было написано «Я тоже хочу премию 500%», что намекает на недавний скандал с выплатами вознаграждения членам команды нового губернатора. Некоторые чиновники, в числе которых оказалась вице-губернатор Юлия Исмагилова, получили премию в размере 200% от месячного содержания плюс всевозможные надбавки, хотя они не проработали и двух месяцев. Суммарно премия составила 500%.     

Сам Коновалов узнал о том, что фотосессия оказалась политической акцией, значительно позже. Он отчитал своих помощников за то, что они не проверили девушек.

Автор: Антон Соколов
Источник: РЕН ТВ
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров