Москва, 29 марта. Певица и ведущая Ольга Орлова раскрыла неизвестные подробности о последних днях жизни своей подруги Жанны Фриске.

Орлова решилась принять участие в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В ходе беседы на передаче были затронуты вопросы, которые касались дружбы ведущей с певицей Жанной Фриске, которой не стало летом 2015 года из-за победившего рака.

Подруга много времени посвящала больной — сопровождала ее поездках, поддерживала и заботилась о ней. Однако состояние Фриске ухудшалось. Орлова раскрыла неизвестные подробности о последних днях Фриске: певица никого не узнавала. Родственники скрывали от СМИ этот факт. Орлова рассказала, как ей было тяжело выдержать это напряжение.

«Я выбежала из комнаты и пошла плакать, — вспоминала гостья передачи. — Она [Фриске] потом всех перестала узнавать».

Она добавила, что понимает, что «Жанну не вернуть, но есть Платон». Платон — сын Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева — является крестником Орловой. Телеведущая намекнула Кудрявцевой, что отец Платона не дает ей с ним общаться.

«Я хочу его любить. Я хочу быть с ним рядом, — поделилась переживаниями она. — Я много чего хочу ему дать. Но мне не разрешают».

После этого Орлова обратилась к Шепелеву в эфире НТВ.

«Дим, я очень прошу тебя…» — фраза в промо-ролике прозвучала не до конца.

О том, что хотела попросить Орлова у Шепелева, станет известно 30 марта.

Ранее в Сети появились слухи о том, что участников телешоу «Последний герой» преследует смерть. Из жизни ушли Жанна Фриске, Децл, Вера Глаголева. 16 марта скончалась певица Юлия Началова, которая также была участницей этого проекта.