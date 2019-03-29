Медведев назвал главное достижение Рунета

Москва, 29 марта. Глава правительства России Дмитрий Медведев назвал главное достижение российского сегмента Интернета (Рунета). По его мнению, отечественные поисковики и социальные сети, которыми пользуется русский мир, — достижение Рунета.

«В России, в отличие от абсолютного большинства крупных, технологически развитых и обеспеченных стран, есть свои поисковики, свои социальные сети, и весь русский мир ими пользуется, потому что они наиболее удобные, наиболее продвинутые, это и есть достижения Рунета», — сказал Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте».

Глава российского Кабмина отметил, что Рунет имеет 300 миллионов пользователей, а русский язык является третьим языком Сетей.

По словам Медведева, сам он стал меньше делать постов в Интернете, поскольку «много работы».