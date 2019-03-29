Медведев объяснил, почему США никогда не отменят санкции против России

Москва, 29 марта. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что США никогда не отменят антироссийские санкции. В пятницу российский премьер отвечает на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте».

«Никогда они не отменят санкции в отношении России, потому что вся их политика — за последние 100 лет во всяком случае — была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны, как бы она ни называлась», — объяснил Медведев, отвечая на вопрос об отмене ограничительных мер.

По словам премьера, в истории не было периода, когда не существовали бы американские санкции. Вашингтон, считает Медведев, ломает международное сотрудничество, не позволяя решать ключевые вопросы обеспечения безопасности.

Напомним, США ввели санкции против РФ после воссоединения Крыма и России в 2014 году. В Москве неоднократно подчеркивали, что вступление полуострова в состав России произошло в строгом соответствии с международными нормами. США, Украина и европейские страны придерживаются другого мнения и называют Крым «оккупированной РФ территорией».

Введение ограничительных мер против России было также связано с вооруженным конфликтом в Донбассе, который был спровоцирован государственным переворотом в Киеве. К конфликту в Донбассе при этом Россия никакого отношения не имеет.

Несмотря на то, что из-за санкций значительно снизилось поступление иностранных инвестиций в экономику РФ, а российская валюта потеряла свои позиции к доллару, российские власти подчеркивают, что ограничительные меры во многом пошли на пользу РФ, так как способствовали импортозамещению и развитию многих отраслей экономики.

Отметим также, что ранее заместитель главы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров заявил, что США будут вводить санкции против РФ в течение по меньшей мере нескольких десятков лет, так как санкционная политика является частью противостояния Москвы и Вашингтона.