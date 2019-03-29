Медведев не исключил запрета одноразовой пластиковой посуды в РФ

Москва, 29 марта. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в будущем может быть рассмотрен вопрос о запрете пластиковой одноразовой посуды в России. Об этом глава правительства сообщил, отвечая на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте».

«Евросоюз собирается в качестве стандарта вводить отказ от пластиковой посуды. Видимо, и нам в какой-то момент нужно будет этот вопрос рассмотреть законодательно», — пояснил Медведев.

Премьер-министр отметил, что производители получают большую выгоду благодаря использованию пластика, однако подобная практика может представлять угрозу для природы.

27 марта Европейский парламент принял закон, который запрещает производство и продажу одноразовых изделий из пластика. Запрет распространяется на пластиковую посуду, контейнеры для еды, столовые приборы, соломинки для напитков и ватные палочки. Закон вступит в силу в 2021 году.