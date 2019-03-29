Община помогает студентам привыкнуть к жизни в Петербурге. Причем здесь Ваддаху стал подспорьем его собственный академический опыт. В 90-х годах он вместе с одним из петербургских профессоров работал над темой адаптации иностранцев в России.
Некоторые из студентов приезжают в Петербург, почти не владея русским языком. Чтобы ускорить процесс адаптации, община старается привлекать их к разным мероприятиям.
«Конечно, не к политическим, потому что иностранным студентам нельзя например, участвовать в демонстрациях у консульства США (смеется). Привлекаем на мероприятия в Доме национальностей. Создана футбольная команда «Пальмира», проводятся уроки национальных сирийских танцев и выставки. Приходим на Пискаревское кладбище 9 Мая и в памятные даты блокады Ленинграда — для новых студентов это, конечно, шок. Выходим и на субботники — это социалистическая тема, сейчас их в Сирии нет. Помню, как Пискаревское чистили и там был Беглов. Ребята удивились, что врио губернатора тоже вышел чистить снег», — рассказывает Ваддах.
Очень важно, по его словам, сформировать в студентах чувство ответственности за свои действия — перед самим собой и перед обществом, так как соблазнов в Петербурге много.