Ситуацию, по его словам, осложняли фейки о России, которые гуляли по Сети в Сирии. В некоторых объявлениях говорилось, как якобы просто через Петербург проникнуть в Финляндию или в Норвегию. И самое страшное, что некоторые сирийцы этому верили.



«Мы через сирийские СМИ пытались объяснить: ребята, это же не прогулка. Но, что хорошо, в России не было криминальных группировок, которые занимались переброской людей через границу. Люди приезжали сюда, и когда понимали реальное положение вещей, или у них что-то случалось, или кончались деньги — они приходили к нам. Интенсивно, в 2013 и 2014 годах, мы помогали с возвращением в Сирию. У приехавших не было ни работы, ни денег. Мы пытались помочь элементарно с документами и покупкой билета, чтобы человек мог вернуться домой. Особенно если речь шла о семьях с детьми — у них не было ни гражданства, ни разрешения на работу. Но главное, освещение этих ситуаций помогло многим задуматься и не совершать таких ошибок. Я делал достаточно резкие заявления в арабских, сирийских СМИ, да и здесь. Как-то сказал: «Кто будет замешан в делах с «помогайками» — ребята, сам буду руки ломать». А что вы хотите? Врут же, когда так обещают помочь», — рассказывает Ваддах.

