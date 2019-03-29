Медведев назвал глупостью иностранные компьютерные игры про историю

Москва, 29 марта. Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры иностранного производства.

Во время посещения офиса Mail.ru премьер-министру рассказали о процессе создания компьютерных игр. Медведев в свою очередь заметил, что не любит иностранные компьютерные игры про историю, назвав их глупостью.

«Тут границ нет, но есть глупость, глупость всегда безгранична, — подчеркнул глава правительства. — Когда некоторые игры смотришь, кстати, не наши я имею в виду, иностранные на всякие исторические сюжеты, просто поражаешься».

Он пояснил, что возмущен именно тем, как интерпретируется история. Медведев добавил, что, по его мнению, в российских аналогах таких грубых ошибок нет.

«В этом смысле народ взыскательный, — пояснил премьер-министр, — всегда начинает подмечать, какие факты отражены неверно, что этого события не было, те или иные персонажи не похожи, танки не такие, форма другая».

Медведев также добавил, что компьютерные сражения лучше, чем реальные.

«Хотя есть разные точки зрения, как шутеры влияют на психологию, — отметил он. — От абсолютно отрицательных до абсолютно положительных».

Ранее Медведев познакомился с технологиями искусственного интеллекта Mail.ru Group, а также оценил юмор голосового помощника «Маруси», над которым в настоящее время работают разработчики компании​​​.