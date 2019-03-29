Медведев напомнил о праве россиян советовать властям, как тратить деньги

Москва, 29 марта. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев напомнил, что россияне имеют право советовать властям, как тратить государственные деньги.

«Вообще, на самом деле, люди имеют право советовать правительству, как тратить деньги, ничего плохого в этом нет​​​», — подчеркнул он в прямом эфире со своими подписчиками в соцсети «Вконтакте».

При этом Медведев напомнил, что у властей очень много задач, ведь Россия — «очень большое и сложное государство».