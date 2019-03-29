Медведев призвал к воспитанности в Сети и за ее пределами

Москва, 29 марта. Премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, что у него, как и у любого человека, иногда бывают минуты, когда возникает желание сказать «что-то жесткое», однако в такие моменты он старается промолчать.

Во время общения в прямом эфире с пользователями социальной сети «ВКонтакте» Медведев призвал общественность к воспитанности в Сети и за ее пределами. Так он прокомментировал закон об ответственности за оскорбление общества и госсимволов.

«Нужно быть воспитанным человеком, где бы ты ни находился, в онлайне или в офлайне», — подчеркнул глава российского правительства.

Премьер-министр указал, что мириться с оскорблением как таковым нельзя.

Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал законопроекты о блокировке в Сети материалов, оскорбляющих общество и государственные символы России, а также о борьбе с недостоверной информацией и ответственности за ее распространение.

Первый из них определяет порядок ограничения доступа к информации, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, а также государственные символы. В соответствии с положениями документа, при обнаружении такой информации в информационно-телекоммуникационных сетях и Интернете генпрокурор РФ и его заместители будут обращаться в Роскомнадзор с требованиями предпринять необходимые меры по удалению противоправных материалов.

Второй, закон о фейковых новостях, предполагает запрет на распространение недостоверной информации, которая несет угрозу жизни и здоровью граждан. Предусматриваются также и штрафы для граждан, должностных и юридических лиц с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Ранее первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал ужесточить закон о борьбе с фейками. По его мнению, работать документ в России не будет.