Бразильский клуб готов выкупить игрока «Спартака» за 4 млн евро



Москва, 29 марта. Как стало известно Федеральному агентству новостей, форвард «Спартака» Педро Роша может перейти в «Гремио». Бразильский клуб хочет арендовать футболиста с опцией выкупа за 4 млн евро. Источник также сообщил о том, что ещё два бразильских клуба готовы арендовать игрока.

В то же время отмечается, что эти предложения далеки от того, что хочет «Спартак». Красно-белые заинтересованы исключительно в прямой продаже и надеются получить за него примерно те же средства, что были затрачены на его покупку.

Роша перешёл в «Спартак» из «Гремио» за 12 млн евро летом 2017 года. С тех пор он провёл за московский клуб 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи. В текущем сезоне на его счету 5 матчей, суммарно 203 минуты. По оценкам transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 2,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Андрей Ещенко может продолжить карьеру в московском «Динамо». Не исключены еще два варианта развития событий: ФК может продлить истекающий предстоящим летом контракт с Ещенко еще на год (правда, тогда защитника будут рассматривать в качестве резервиста) или же футболист завершит спортивную карьеру и займет должность в структуре «Спартака».

Стало также известно, что защитник «Спартака» Самюэль Жиго готовится выйти на поле впервые после серьезной травмы, полученной им около полугода назад.