Глава МИД Сербии планирует встретиться с Лавровым во время визита в РФ

Москва, 29 марта. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в ходе своего визита в Россию в апреле планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил сербский посол в Москве Славенко Терзич.

Терзич напомнил, что глава сербского министерства иностранных дел прибудет в Россию 17 апреля. По его словам, у Дачича запланирована встреча с Лавровым.

«У нас идет очень живой политический диалог», — сказал сербский посол в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Дачич провел встречу с российским послом в Белграде Александром Чепуриным. Как сообщила пресс-служба сербского правительства, Дачич прибудет в Россию в рамках мероприятий, приуроченных к 140-летнему юбилею открытия посольства республики в Российской империи. Чепурин передал главе МИД Сербии приглашение от Лаврова посетить Москву 17 апреля.

Ранее Дачич заявил, что визит президента России Владимира Путина в Сербию будет содействовать развитию дружеских отношений между Москвой и Белградом.