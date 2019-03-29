Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В МВД волну звонков о «минировании» объяснили деятельностью экстремистов

143
0 Оставить комментарий

В МВД волну звонков о «минировании» объяснили деятельностью экстремистов

Москва, 29 марта. Волна телефонного терроризма, которая снова прокатилась по России в 2019 году, направлена на дестабилизацию в стране. Такое мнение высказал начальник ГУ по противодействию экстремизму МВД РФ Олег Ильиных. 

В Московском университете МВД РФ имени Кикотя состоялась конференция, посвященная приоритетным задачам международного сотрудничества в противодействии терроризму. По словам Ильиных, лидеры эстремистов применяют новые методы, которые не требуют финансовых затрат.

Они используют тактику телефонного терроризма, атакуя объекты социальной инфраструкткры. Поступающие с сентября 2017 года звонки о минировании различных объектов осуществляются ради дестабилизации обстановки.

В данном случае в обществе необходимо сформировать неприятие идеологии экстремизма. Такая профилактическая работа является важным элементом противодействия преступникам.

В России в 2017 году ужесточили наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что правоохранители установили порядка 400 лиц, заявивших о ложном минировании в России. В основном, звонки поступали из других стран, часть нарушителей привлекли к уголовной ответственности.

 

Автор: Ирина Селезнева
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров