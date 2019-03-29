Медведев заявил, что Россия не пойдет на китайский вариант регулирования Интернета

Москва, 29 марта. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские власти не будут вводить аналог «великого китайского файервола», который сделает Рунет автономной сетью.

«Конечно, у нас не будет такого регулирования, как в Китае. Мы не стремимся к такому регулированию, никакого «файервола» здесь не возникает», — отметил он, выступая в прямом эфире «ВКонтакте».

Таким образом, Медведев прокомментировал вопрос о новом законопроекте, направленном на стабильную работу Рунета. Документ был подготовлен с учетом принятой в сентябре стратегии национальной кибербезопасности США, которая создает угрозу функционированию российского сегмента Интернета.

Глава правительства также обратил внимание, что в самом Китае столь жесткие меры регулирования в Интернете не привели к тем результатам, на которые рассчитывали китайские чиновники.

Ранее сообщалось, что законопроект об устойчивом Интернете в России обойдется в 30 миллиардов рублей. В феврале этого года сообщалось, что правительство России выделит 20 миллиардов рублей на реализацию данного законопроекта.