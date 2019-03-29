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Россия

Медведев провел грань между критикой власти и беспределом в Сети

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Медведев провел грань между критикой власти и беспределом в Сети

Москва, 29 марта. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что власть должна быть терпима к критике, однако абсолютный беспредел в Сети нельзя допустить. Об этом он сообщил во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте».

Медведев, комментируя закон о «недопустимости оскорблении государственных символов», провел грань между критикой власти и беспределом в Интернете.

«Власть должна быть терпима к критике, никаких сомнений нет, — заметил глава правительства, — и каждый человек имеет право выражать свою позицию».

Медведев провел грань между критикой власти и беспределом в Сети

При этом глава правительства заметил, что это не дает права пользователям не нести ответственность за свои действия в Сети.

«Это не значит, что на пространстве интернета и в социальных сетях должен быть абсолютный беспредел, то есть возможность каким угодно образом оскорблять другого человека​​​, — констатировал премьер-министр. — Это может быть и обычный человек, это может быть и представитель власти, кто угодно».

Медведев пояснил, что существуют определенные правила, которые имеют силу как в виртуальном пространстве, так и в оффлайне.

«Где-то правила моральные [правила], которых люди должны придерживаться, а где-то правила юридические в этой среде должны действовать», — отметил он.

18 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке в Сети материалов, оскорбляющих общество и государственные символы России. 

Автор: Катерина Иванова
Источник: Страница Дмитрия Медведева в «ВКонтакте»
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