Названы самые безопасные автомобили на российском рынке

Москва, 29 марта. Безопасность автомобиля является одним из самых важных факторов при выборе автомобиля. Современные транспортные средства оснащаются ремнями и подушками безопасности, которые позволяют сохранить жизнь водителя и пассажиров в случае аварии.

При этом в последние годы разработчики пришли к выводу о необходимости создания системы, которая в режиме реального времени будет анализировать безопасность автомобиля. Именно с этой целью был создан европейский комитет по проведению независимых краш-тестов (Euro NCAP). Комитет создал пятизвездочную рейтинговую систему, которая оценивает безопасность автомобиля по итогам краш-теста.

По мнению автоэксперта Михаила Колодочкина, искусственное воспроизведение дорожно-транспортного происшествия дает наиболее полную картину его последствий. Эксперт отмечает, что краш-тест позволяет дать объективную оценку конструкции автомобиля на пригодность к критическим ситуациям, передает «Слово и Дело».

«Это самое жесткое испытание, какое есть… Лобовое столкновение, столкновение со смещением, удар в бок — проверяют, срабатывают ли подушки безопасности. Это все совершенно серьезное дело. Чем больше звездочек получишь, тем спокойнее в твоей машинке сидеть», — отмечает эксперт.

В России существует независимый рейтинг безопасности автомобилей ARCAP, который составляется газетой «Авторевю» на основе краш-тестов. Первую строчку данного рейтинга занимает Hyundai Solaris, на втором месте расположился Hyundai Creta, за ним следует Lada Vesta. Четвертую строчку рейтинга занял Volkswagen Polo, на пятой строчке Lada Vesta SW Cross.

По мнению Колодочкина, при выборе автомобиля необходимо учитывать результаты независимых краш-тестов, так как автопроизводители могут предоставлять недостоверные данные о безопасности своих автомобилей.