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Башкирского учителя ОБЖ уволят после видео его приставаний к школьнице

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Башкирского учителя ОБЖ уволят после видео его приставаний к школьнице

Уфа, 29 марта. Учителя ОБЖ из сельской школы в Башкирии уволят после публикации видео, на котором он пристает к школьнице. Об этом сообщила старший помощник прокурора Башкирии Гузель Масагутова.

По ее словам, представление об увольнении этого учителя было внесено прокуратурой в адрес администрации Кушнаренковского района республики. 29 марта педагога уволили.

Кроме того, как подчеркнула Масагутова, материалы проверки были направлены в правоохранительные органы, пишет РИА Новости.

Запись камер видеонаблюдения, на которой учитель ОБЖ пристает к школьнице в классе, ранее опубликовала ГТРК «Башкортостан». На кадрах видео можно видеть, как мужчина обнимает девочку, а затем поднимает ее на руки. При этом ученица сопротивляется​​​. В итоге педагог отпустил школьницу из-за того, что в класс вошла девушка и спугнула его.

Автор: Игорь Федоров
Источник: РИА Новости
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