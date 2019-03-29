Властям Туниса пришлось взять кредит в 12 банках из-за проблем с МВФ

Москва, 29 марта. Власти Туниса были вынуждены взять кредит в 12 тунисских банках на общую сумму в 356 млн евро, чтобы закрыть дыры в бюджете. На такой шаг правительство страны толкнули проблемы с выделением кредитов от МВФ.

Директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков считает, что сотрудничество Туниса с МВФ лишь усугубляет проблемы, которые возникли в стране после революции.

«На самом деле, сложно вспомнить случаи, когда помощь со стороны МВФ привела к значительным улучшениям ситуации в стране. Тунису очень сложно рассчитывать на эффективность механизмов, которые сегодня предоставляет МВФ», — отметил он.

По словам эксперта, Тунис является прекрасным примером того, к чему приводит «арабская весна». В стране снижается качество жизни, рушится экономика и появляются другие проблемы, пишет «Экономика сегодня».

Отметим, что помимо экономических трудностей Тунис испытывает серьезные проблемы с безопасностью, которые мешают туристическому бизнесу, являющемуся основным источником дохода страны. Так, на прошлой неделе силы безопасности Туниса провели спецоперацию в районе Джабель Саллум провинции Кассерин, ликвидировав трех боевиков. Уничтоженные террористы были причастны к обезглавливанию мирного жителя Мухаммеда Лакхдара Макхлафи на горе Мхгила 21 февраля.