— Можете ли вы, как профи, рассмотреть будущих, скажем так, участников или даже победителей чемпионатов мира, Олимпийских игр?



— В таком возрасте пока сложно что-то увидеть, потому что впереди у детей будет очень много антропометрических изменений. Кто-то быстро вырастет, кто-то прибавит в весе, у кого-то не хватит характера и он, что немаловажно, потеряет интерес, мотивацию... Еще бывают травмы.



На самом деле, это огромное сито, и прежде чем кто-то дойдет до борьбы за медали... Но бесспорно то, что дети видят по телевизору своих сверстников, и это подталкивает их все больше и больше заниматься фигурным катанием.



Соответственно, тем больше будет шансов у нашей страны вытащить в столь огромном неводе будущих чемпионов. И мы по-прежнему будем оставаться мировыми лидерами в данном виде спорта. Как это случилось на днях на чемпионате мира в Японии, где мы завоевали больше всего медалей (пять — одну золотую, по две серебряные и бронзовые. — Прим. ФАН).



— Но вы же все равно как-то видите, что, допустим, у этого мальчика или у этой девочки может потом получиться?



— Да, абсолютно. Детям из первого сезона было по 8—10 лет. Года через два, когда они поедут на юниорский чемпионат мира, мы уже точно сможем понять, что да как.