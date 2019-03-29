— Учитывая, что это дети, удается ли вам оставаться беспристрастным?
— Вы знаете, это непросто. Однако между «обычными» детьми и детьми, занимающиеся спортом, причем профессиональным, — большая разница. Помню, в первых эпизодах прошлого «Ледникового периода» нас критиковали за, может быть, чрезмерную суровость и даже где-то жесткость по отношению к детям: «Как такое вообще возможно?»
Это все осознанно, потому что одна из идей и задач данного проекта, в том числе, — приоткрыть занавес, показать, как все это происходит в реальном спорте, где действительно есть жесточайший отбор, есть порой даже слишком циничные отзывы и очень жесткая критика.
Это важно. Чтобы у телезрителей, родителей, думающих, отдавать ли своего ребенка в профессиональное фигурное катание или не отдавать, было понимание, что требования тут высокие. И что спортивная жизнь — реально сложная и жесткая.
Но, конечно, мы стараемся поддерживать всех, хотя спортивный ребенок состязается с детства, он все время находится в соревновательном стрессе.