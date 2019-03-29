Геннадий Онищенко об интеграции Добнасса в систему образования РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко съездил в Донбасс и обсудил с руководством ДНР наиболее актуальные проблемы, касающиеся прежде всего будущего молодежи. Своими соображениями на тему развития здравоохранения и образования в Донбассе политик поделился в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

На днях я побывал на юге нашей страны, но отнюдь не для того, чтобы погреться на солнышке, а для того, чтобы посетить Донецкую народную республику. Главная цель поездки была в том, чтобы обсудить вопросы, связанные с интеграцией, прежде всего, системы высшего образования, а это 19 вузов, в систему российского высшего образования. В условиях, которые сегодня существуют в Российской Федерации, она возможна.

Первым, кто вошел и получил аккредитацию в российской системе высшего образования, был Донецкий национальный медицинский университет имени Алексея Максимовича Горького. Сегодня данный вуз готовится к тому, что в 2019 году выпускники будут получать дипломы уже российского образца. Далее идет Строительный университет, который сегодня находится в высокой степени готовности и взаимодействует с компетентными органами исполнительной власти России.

К сожалению, подобной работой недостаточно активно занимается университет, который готовит педагогические кадры, и для нас исправление ситуации сегодня является главной задачей, если говорить о теме интеграции.

Проводя совещание в министерстве науки, мы говорили о том, что научно-исследовательские институты Донбасса, а это прежде всего институты угольной направленности, которые занимаются вопросами, связанными с добычей угля, его переработкой, металлургией, обеспечением безопасности шахтных выработок, требуют повышенного внимания.

На территории Донецка также работают научно-исследовательские институты медицинского профиля, это институт профессиональных заболеваний, институт травматологии, которые также являются самостоятельными научно-исследовательскими учреждениями в области медицины. Их также нельзя обходить стороной.

С руководством республики, прежде всего, ее главой, а также с заместителем председателя правительства, который курирует социальный блок, мы обсудили вышеперечисленные вопросы и наметили пути дальнейшего развития данных направлений.

В рамках данного визита я также провел определенную работу, связанную с партийным проектом «Единая Россия». Она была посвящена здоровому питанию, активному долголетию и удовлетворению потребностей детей, проживающих в доме-интернате №1. Их родители погибли во время варварских бомбардировок или в ходе защиты Донецкой народной республики. Такого же рода работа была осуществлена в предуниверсарии, который работает при Донецком медицинском национальном университете. Она касалась детей 10-11 классов, которые уже выбрали свой жизненный путь и которые уже проходят подготовку в специализированном лицее.

В целом я доволен поездкой и испытываю чувство удовлетворения. Интеграция Донецкой народной республики идет, и самое главное, что это происходит через науку и образование. Это показатель того, что мы — на правильном пути.