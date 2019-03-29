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ФАН-ТВ

Программа «Земский доктор» привела в лечебницу им. Кащенко 43 психиатра. ФАН-ТВ

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Анастасия Синева — заведующая отделением принудительного лечения психиатрической лечебницы им. Кащенко. Женщина с семьей переехала в Гатчину четыре года назад по программе «Земский доктор». К слову сказать, тогда о программе она ничего не знала о программе. Будущие коллеги подсказали, что если она переезжает из города в сельскую местность работать врачом, то от государства ей полагается субсидия в миллион рублей. Конечно, это был неожиданный и очень приятный сюрприз.

Программа «Земский доктор» привела в лечебницу им. Кащенко 43 психиатра. ФАН-ТВ

По словам самой Анастасии, такой переезд дал ей многое, и в первую очередь в профессиональной сфере.

«Здесь большая база, множество профильных отделений, возможность участия в конференциях и консультации у профессорского состава», — отмечает Синева.

Программой «Земский доктор» очень доволен и заместитель главного врача больницы Андрей Отмахов. Он отметил, что благодаря госсубсидиям в сельскую больницу удалось привлечь 43-х первоклассных специалистов из города.

Программа «Земский доктор» привела в лечебницу им. Кащенко 43 психиатра. ФАН-ТВ

 «Доктор уволился, и ты не знаешь, кто будет работать на его месте. Профессия благодаря программе «Земский доктор» стала привлекательнее с финансовой точки зрения», — подчеркивает Андрей Отмахов.

Автор: Анастасия Иванова; Александр Яремчук
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