Эксперт рассказал о преимуществах автоматизированной сборки Ил-76МД-90А

Автоматизированная поточная линия сборки тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А и их модификаций может быть запущена уже этим летом. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в авиационной отрасли.

«Планируется к запуску летом», — подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщал ранее технический директор ОАК Юрий Тарасов, на заводе «Авиастар-СП» (Ульяновск) стартовал монтаж крупнейшей в стране автоматизированной поточной линии сборки самолетов. Там монтируются две роботизированные станции, каждая из которых способна в автоматическом режиме стыковать фюзеляж, крылья и хвостовое оперение самолетов. Их дополняют шесть станций монтажа бортовых систем, силовых установок и цеховой обработки деталей.

По данным технического директора корпорации, во время проектирования поточной линии инженеры предусмотрели цифровую информационную систему управления оборудованием и контроля за выполнением работ. Все это тесно интегрировано в заводскую информационную среду.

Как сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, «начало производства самолетов Ил-76МД-90А при помощи автоматизированной линии сборки — это серьезный технологический шаг вперед в российском авиастроении».

«Ил-76МД-90А производится на базе Ил-76, а у него очень удачная конструкция, которая работает уже многие десятилетия. А МД — это его модификация, дальнейшее развитие удачного самолета. У меня нет никаких сомнений, что применение новых методов и материалов сделают его еще лучше. Конечно, современные методы сборки отличаются от тех, которые использовались при производстве стандартного Ил-76 в советское время. Тогда еще не было автоматизированных сборок. Внедрение новых технологий, — так, как делают в Boeing и Airbus, — это серьезный технологический шаг вперед», — сообщил эксперт.

Собеседник ФАН выразил надежду на то, что в случае если автоматизированная линия сборки моделей Ил-76МД покажет себя с наилучшей стороны, такая же технология будет использоваться при производстве других моделей КБ «Ильюшина».

«Если те же самолеты Ил-96-400 будут иметь спрос, то, конечно, они будут уже делаться по новой технологии, это неизбежно. А вообще, автоматизированная линия сборки — это великолепное дело, это значительно упростит, ускорит производство и выпуск новых самолетов. Это также очень важно с точки зрения экономики: новые технологии сборки самолетов удешевляют конечную стоимость продукта. Бизнес от этого уже никуда не денется, он будет вынужден переходить на эти технологии, потому что собранные вручную изделия обходятся намного дороже и их уже никто покупать не будет. Так что это очень хорошие новости», — заключил Смирнов.

Напомним, Ил-76МД-90А — это тяжелый транспортный самолет, предназначенный для межрегиональной перевозки грузов. Он также может быть использован для перевозки больных и раненых и тушения лесных пожаров. Максимальная коммерческая нагрузка увеличена до 60 тонн. Максимальный взлетный вес самолета доведен до 210 тонн.