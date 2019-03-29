Сирия, 29 марта. Неизвестные застрелили двух курдских бойцов в провинции Дейр-эз-Зор. Боевики понесли потери в результате стычек с САА в Северной Хаме. Мирные жители подконтрольного SDF**** города Аль-Касра в Дейр-эз-Зоре организовали акцию протеста, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы по ликвидации следов присутствия боевиков в Даръа; нанесли урон исламистам в провинции Хама.

«Исламское государство»1: обвиняется в убийстве двух курдских бойцов в Дейр-эз-Зоре.

Курды: подозреваются в организации взрыва северо-западнее Африна в провинции Алеппо; столкнулись с протестами жителей города Аль-Касра в северной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В северо-западной части региона произошел мощный взрыв. Согласно информации Twitter-канала (Step_Agency), бомба детонировала в населенном пункте Джувайк к северо-востоку от города Африн. Взрыв привел к гибели трех мирных жителей и ранению еще одного. Как известно, СВУ было установлено у контрольно-пропускного пункта бригады «Аль-Хамза», выступающей на стороне протурецкой «Сирийской свободной армии»** (ССА). Предполагается, что взрывное устройство могло быть заложено радикалами Рабочей партии Курдистана (РПК), действующими в рамках военной операции «Гнев оливок», целью которой является месть за захват Африна силами ССА.

Между тем стало известно, что главари оппозиции, так называемое Правительство спасения, сформировало комитеты по надзору за мечетями в западной части Алеппо. В соответствии с заявлением исламистов, ими будут контролироваться все религиозные учреждения, в том числе в области набора кадров.

Провинция Дейр-эз-Зор

На северо-западе от административного центра провинции на территориях, оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF), состоялись демонстрации мирных жителей. Согласно информации военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), население города Аль-Касра вышло на митинги в знак протеста против отсутствия дизельного топлива и роста цен на продукты питания.

Тем временем в восточной части провинции возобновились вылазки неизвестных. По данным того же источника, по меньшей мере двое курдских бойцов были убиты в результате нападения группы вооруженных людей недалеко от нефтяного месторождения Аль-Джафра. В организации атаки подозреваются джихадисты «Исламского государства», действующие подпольно. Напомним, несколькими часами ранее курды заявляли о проведении успешной спецоперации, целью которой стало уничтожение одной из «спящих ячеек» террористической группировки.

Провинция Даръа

Twitter-канал (SyrianReporters) сообщает о том, что военнослужащие инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) провели подрывные работы по ликвидации СВУ и боеприпасов, обнаруженных после зачистки северных районов провинции от исламистов антиправительственных формирований. Напомним, территории Даръа были полностью освобождены силами Сирийской арабской армии (САА) в результате военной операции под названием «Базальт», завершившейся в июле прошлого года. Благодаря содействию российского Центра по примирению враждующих сторон удалось достичь мирного соглашения со многими бандгруппами, что позволило избежать кровопролитных столкновений.

Провинция Хама

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что в районе границы между провинциями Хама и Идлиб вновь произошли стычки между правительственными войсками и джихадистами незаконных бандформирований. Группа боевиков, попытавшихся пробраться на позиции Сирийской арабской армии (САА), была замечена в районе города Ас-Сахр и Аш-Шариа на севере региона. По предварительным данным, в результате проведенного обстрела несколько радикалов вооруженной оппозиции были ликвидированы или получили ранения. Кроме того, было уничтожено большое количество оружия и боеприпасов джихадистов. Более подробные сведения пока уточняются.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) сообщает о том, что гуманитарная ситуация в лагере для беженцев «Аль-Хол», расположенном на подконтрольных курдам территориях провинции, продолжает ухудшаться. Заметно возросло число перемещенных лиц, погибших в результате отсутствия медицинской помощи. Ежедневно фиксируются порядка 5 – 6 случаев заболевания туберкулезом. Как известно, на более чем 70 тысяч человек в «Аль-Холе» приходятся лишь два медицинских пункта. Напомним, накануне также поступали данные о гибели ребенка. Ситуация осложняется осложненным доступом в лагерь для гуманитарных организаций. Тем не менее, несмотря на призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) снять существующие ограничения, «Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают держать «Аль-Хол» в изоляции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)