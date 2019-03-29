Эксперт объяснил, почему Госдеп посмеялся над решением Каракаса о Гуайдо

Соединенные Штаты сочли нелепым запрет венесуэльских властей занимать государственные посты в ближайшие 15 лет лидеру оппозиции Хуану Гуайдо. Об этом накануне с усмешкой заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Роберт Палладино.

«Это смешно и нелепо», — отметил он, добавив, что впервые об этой новости услышал от журналистов и что у него нет других комментариев по решению Каракаса.

Сам же Гуайдо ранее подчеркивал, что считает запрет со стороны властей Каракаса незаконным. Однако решение приняли на основании грубых нарушений, которые Генеральное контрольное управление Венесуэлы обнаружило в финансовой декларации лидера оппозиции.

Соответствующую проверку начали в феврале. Как объяснил глава управления Элвис Аморосо, Гуайдо подозревается в сокрытии или подделке сведений в отчетном документе, а также получении материальной поддержки от международных и национальных организаций без предоставления каких-либо на то оснований.

Обстановка в Венесуэле обострилась 23 января, когда спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США и большинство членов Евросоюза признали его законным главой государства. Россия и ряд стран объявили о поддержке законно избранного президента Николаса Мадуро.

Для эскалации напряженности в Каракасе западные СМИ активно снабжали информационное пространство фейками. Так, чтобы прикрыть бесцеремонное вмешательство США во внутреннюю политику Венесуэлы агентство Reuters писало, что «якобы золотовалютные запасы страны стали вывозить на борту российских самолетов».

В январе Reuters опять отличилось, опубликовав придуманный мошенником Евгением Шабаевым фейк об отправке так называемой ЧВК «Вагнер» в Каракас.

Любопытно, что некоторые СМИ даже опровергали фейковые новости, запущенные непосредственно самой администрацией президента США, о том, что якобы Мадуро причастен к поджогу гуманитарного конвоя в стране. По информации The New York Times, колонну с грузом уничтожили сторонники Гуайдо.

По словам политолога и публициста, доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонида Крутакова, США даже не стараются прикрыть свое вмешательство в дела латиноамериканской страны, делая все открыто и наглядно демонстрируя свои интересы.

«Тут даже можно согласиться с американцами в том, что заявление венесуэльских властей лишить Гуайдо права занимать политические посты смотрится нелепо. К сожалению, он уже занимает один из таких постов и является вторым центром сил в стране», — с досадой отметил Крутаков в комментарии Федеральному агентству новостей, добавив, что Гуайдо нужно арестовать и посадить в тюрьму как человека, нарушающего конституцию и устраивающего массовые беспорядки.

По мнению собеседника ФАН, есть всего два очевидных сценария для разрешения ситуации в Венесуэле — установление тотального контроля оппозиционера Хуана Гуйадо, который слушается США, или возвращение власти законно избранному президенту Николасу Мадуро.

«Весы качаются. Если придет к власти Гуйадо, то это станет концом эпохи Мадуро. Однако если ставленник Вашингтона проиграет, и Мадуро удастся отстоять законное право на власть, то, скорее всего, Гуайдо эмигрирует в США и будет там жить», — подчеркнул Крутаков.

Политолог обратил внимание, что Америкой движет желание установить тотальный контроль на всем латиноамериканском континенте, поэтому она не остановится ни перед чем, чтобы «окончательно додавить свою нефтяную провинцию — Венесуэлу».