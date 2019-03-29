Клуб злопыхателей против России соберется в период весеннего обострения

В ближайшее время Прибалтика примет очередной форум оппозиционных политиков и журналистов из России. Такая информация поступила в распоряжение Федерального агентства новостей.

Встречи записных «оппозиционеров», из-за бездарности и безденежья в открытую заявляющих о себе как об агентах влияния Запада, проходят в одной из стран ближнего зарубежья на постоянной основе: с момента учреждения в 2016 году таких встреч случилось целых шесть. В последний раз подобный форум под эмблемой «Свободной России» проходил в конце 2018 года.

Грядущий форум пройдет без изменений — повестка подобных мероприятий давно напоминает заезженную пластинку, которая повторяет один и тот же припев: «Россия распадется на десяток удельных княжеств», «Сибирь вот-вот отдадут Китаю», «рубль рухнет», «санкции за Крым нас всех погубят», а «ненавистный режим в отсталой Рашке» обязательно падет. И так — год за годом.

Дело дошло до того, что посетителей в этом клубе злопыхателей России все знают поименно и в лицо. Однако ФАН решило все же собрать небольшое досье на ключевых участников форумов «Свободной России», которые не перестают смешить нас антироссийской риторикой.

Как говорится, просим к столу, но предупреждаем: такое читать лучше натощак.

Гарри Каспаров Шахматист и политик. После ухода из спорта в 2005 году участвовал в различных оппозиционных движениях. В октябре 2012 года избран в «Координационный совет» оппозиции. В июне 2013 года заявил об отъезде из страны и продолжении борьбы с «режимом Путина» на международной арене. В настоящий момент проживает в Нью-Йорке, США. Считает, что «постпутинской России совершенно не обязательно оставаться в ее нынешних «имперских границах». Полагает , что «Путин является объектом для ликвидации».

Евгения Альбац Ведущая авторской программы «Полный Альбац» на «Эхо Москвы», член Общественного совета Российского еврейского конгресса. Один из давних критиков российской политической системы. Неоднократно участвовала в оппозиционных мероприятиях, известна рядом высказываний, вызвавших широкий общественный резонанс. В 2017 году в The New Times, главредом которого работает Альбац, вышла статья «Из Калуги с джихадом», в котором слово предоставили сирийскому джихадисту Сергею Трофимову. Текст публикации позже запретил Роскомнадзор. В январе 2019 года Альбац заявила, что покидает пост главного редактора The New Times — на этот шаг ее сподвигли серьезные финансовые трудности после того, как суд оштрафовал издание на 22 миллиона рублей за несвоевременное предоставление Роскомнадзору сведений об иностранных источниках финансирования. В октябре 2013 года в эфире «Эха Москвы» заявила о допустимости разделения РФ : «Я, честно говоря, не вижу особой проблемы, если Россия разделится по Уральскому хребту. Я думаю, что это неизбежно».

Владислав Иноземцев Экономист, социолог и политический деятель. Постоянный участник и спикер «Форума свободной России». В марте 2010 года подписал обращение к российской оппозиции «Путин должен уйти». В политику попал одновременно с уходом из бизнеса, в результате которого общая сумма долгов Иноземцева перед кредиторами составила более 686 миллионов рублей. 12 октября 2016 года Арбитражный суд Московской области признал Иноземцева банкротом за невозврат долга в размере 598,6 миллионов рублей. По словам Иноземцева , сегодня «Россия находится в 1650 году, являясь катастрофически «несовременной» страной».

Роман Баданин Главный редактор издания «Проект», куда пришел после работы на РБК, ТВ «Дождь» и в Forbes.ru. «Проект» открылся после стажировки Баданина в США на грант в размере 500 тысяч долларов от Стэнфордского университета и Национального фонда в поддержку демократии (США). Одной из первых публикаций издания стала статья о вмешательстве России в выборы США в 2016 году и на Мадагаскаре. В 2018 году ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило против Баданина уголовное дело о клевете из-за материала о предпринимателе Илье Трабере. По собственному признанию Баданина, «в России за расследования платят мало, значит, пусть это делают иностранные фонды». Странное высказывание, с учетом того, что среди «расследований» Баданина — «разработка «Новичка» в СССР», «отравление Скрипалей» с фейком о паспортах Петрова и Боширова, а также лживый материал о харассменте в «Медузе».

Илья Пономарев Политик, бывший член фракции «Справедливая Россия». Основатель партии «Левый фронт». 10 июня 2016 года Госдума РФ лишила его депутатских полномочий за систематическое неисполнение обязанностей, в том числе за прогулы пленарных заседаний в течение месяца. С июня 2016 года получил вид жительство на Украине, сейчас проживает в Киеве. Обвиняется в растрате 22 миллионов рублей из фонда «Сколково». Блогер Навальный, комментируя деятельность Пономарева в «Сколково», заявил, что тот — «жуликоватый парень», а «лучшая награда за его преподавание — это пинками прогнать его». В период пребывания в США, по сообщению радиостанции «Голос Америки», Пономарев вел активную лоббистскую кампанию за расширение американских санкций и, кроме того, настаивал на предоставлении военной помощи Украине.

Денис Коротков Корреспондент отдела расследований «Новой газеты», до этого занимался «расследованиями» в «Фонтанке». Стал широко известен осенью прошлого года после вопиющего нарушения журналистской этики: он выдумал историю об исчезновении своего «осведомителя» Валерия Амельченко. Тот был объявлен в розыск, однако через какое-то время сам явился в полицию и рассказал о методах работы издания и его сотрудников. Выяснилось, что Коротков предложил пожилому мужчине подзаработать, посулив 300 тысяч рублей за то, что тот наговорит на диктофон текст, написанный этим «журналистом». Еще раз о Короткове заговорили после того, как в редакцию «Новой газеты» кто-то прислал отрезанную баранью голову с посланием на бумаге «Главному редактору «Новой газеты» с приветом Вам и Короткову», а также похоронный венок с запиской «Денис Коротков — предатель Родины!» Разгласил данные о российских летчиках, воюющих в Сирии.

Альфред Кох Государственный деятель, в 1990-x годах работавший на постах председателя Госкомимущества России и зампреда правительства РФ. В 2015 году переехал на постоянное место жительства в Германию, сегодня живет в Розенхайме. В августе 2015 года, в честь Дня независимости Украины, возложил цветы к могиле лидера ОУН Степана Бандеры. В России против Коха возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда»: политик пытался вывезти из страны подлинную картину художника Исаака Бродского, задекларировав как «копию» и оценив лишь в 18 тысяч рублей. В 1998 году, комментируя результаты проведенной им приватизации, заявил, что «народ ограблен не был, поскольку ему это не принадлежало. Как можно ограбить того, кому это не принадлежит?» — и прогнозировал превращение России в «десяток маленьких государств» уже через 10—15 лет. Считает, что «Россия стабильно загнивает», и называет ее « банановой диктатурой ».

Ирек Муртазин Журналист «Новой газеты», прославившийся созданием фейковых новостей. Известность приобрел еще в 2002 году на посту главы ГТРК «Татарстан». Когда произошла трагедия в московском театре на Дубровке, он назвал террористов «повстанцами», а террористический акт — «актом отчаяния». После увольнения с телеканала в сентябре 2008 года распустил слух о смерти президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева. Такое известие привело к падению стоимости привилегированных акций ОАО «Татнефть» более чем на 10%. С 26 ноября 2009 года по 31 января 2011 года отбывал наказание за действия, разжигающие ненависть по отношению к социальной группе, нарушение неприкосновенности частной жизни и клевету. После освобождения по УДО устроился спецкором «Новой газеты». Там он опубликовал, в том числе, сфабрикованный материал о коррупционной схеме в ЯНАО, а также ложь о смерти одного из героев Русской весны Михаила Толстых (Гиви).

Валентин Наливайченко Украинский государственный и политический деятель, бывший председатель СБУ, глава политсовета «Нашей Украины», один из активных участников Евромайдана. Инициатор создания совместной рабочей группы «Украина — НАТО», во время его руководства архивы КГБ СССР, оставшиеся в Киеве, были полностью открыты для западных спецслужб. С началом конфликта в Донбассе в апреле 2014 года сотрудников СБУ, возглавляемой Наливайченко, задействовали в военном конфликте, возложив на них карательные функции. 19 декабря 2014 года СК России возбудил уголовное дело в отношении Наливайченко. Он подозревается в клевете, применении запрещенных средств и методов ведения войны, организации пыток, воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и похищении людей. В 2014-2015 годы утверждал, что активистов Евромайдана убили «агенты России», однако впоследствии, после требования предоставить улики в пользу такой версии, предпочел отказаться от своих утверждений.

Евгений Киселев Украинский журналист, в прошлом — телеведущий НТВ и ТВ-6, главный редактор газеты «Московские новости», с 2005 года радиоведущий на «Эхе Москвы». С 2009 года работает и живет на Украине, сотрудничая с каналом «Интер», в 2016 году перешел на работу на телеканал NewsOne. С 24 августа 2017 года — ведущий телеканала «Прямой» В январе 2019 года выступил в блоге «Эха Москвы» с заявлением, где охарактеризовал граждан России «охлосом», «плебсом», «толпой» и «быдлом».

Аркадий Бабченко Украинский журналист, военный корреспондент, провокатор СБУ. С середины 2010-х годов находится в оппозиции к действующей власти в России. Поддерживает войну Украины в Донбассе, постоянно проживает в Киеве с середины 2017 года. В публичной деятельности множество раз допускал скандальные высказывания и оценки. В декабре 2016 года заявил о безразличии к судьбе жертв катастрофы российского Ту-154 над Черным морем, в том числе артистов, летевших в Сирию для выступления перед российскими военными. В марте 2019 года снова привлек к себе внимание резким сообщением по поводу смерти российской певицы Юлии Началовой: по словам Бабченко, когда он узнал, что Началова выступала с концертом в ДНР, у него «скорбь как рукой сняло». «Прославился» инсценировкой своего убийства в мае 2018 года, когда добровольно принял участие в провокации СБУ.

Татьяна Фельгенгауэр Журналистка, ведущая, заместитель главного редактора «Эха Москвы». Стала широко известной после нападения на нее в октябре 2017 года прямо в редакции радиостанции. Нападавший ранил журналистку ножом в горло, Фельгенгауэр потребовалась срочная операция. После этого оппозиционные СМИ стали искать политический подтекст в нападении, а журнал Time включил Фельгенгауэр в список «Людей года 2018». Оппозиция связала атаку с обвинением российского гостелеканала в адрес «Эха Москвы» и лично Фельгенгауэр в работе на США. Выступающие за беспристрастность журналисты умолчали о подробностях нападения. Маньяком оказался душевнобольной гражданин России и Израиля Борис Гриц, имевший к Татьяне претензии сексуального характера и утверждавший, что имеет с ней «телепатическую» связь. Участвовала в конференции «Россия вместо Путина», организованной осужденным олигархом Михаилом Ходорковским в ноябре прошлого года в Праге.

Андрей Илларионов Политик и экономист, бывший сотрудник при правительстве России и советник президента РФ. С октября 2006 года — старший научный сотрудник Центра по глобальной свободе и процветанию Института Катона (г. Вашингтон). Во время работы на государственной службе и после ухода с нее отметился рядом безапелляционных прогнозов о резком ухудшении экономической ситуации в РФ, которые никогда не соответствовали будущим реальным событиям. По мнению Илларионова , сегодня в России идет «третий этап глобального исторического процесса распада», который начался в 1917 году и продолжился в 1991 году.

Марк Фейгин Политический деятель, бывший адвокат. Лишен адвокатского статуса в апреле 2018 года в связи с нарушением профессиональной этики. Фейгин оскорбил коллегу и доверителя ответчика. Оскорбление последовало после решения Хамовнического суда Москвы, который удовлетворил иск журналиста Анатолия Шария, обязав Фейгина опровергнуть распространенные им сведения и взыскать с него 66 тысяч рублей на покрытие судебных расходов. В ноябре 2018 года представил Атлантическому совету в Вашингтоне так называемый «Список Путина», в котором предложил ввести персональные санкции против граждан РФ и других государств. По заявлению Фейгина , ситуация в России в ближайшее время закончится бунтом, во время которого с неугодных будут «снимать кожу».

Маша Гессен Американская журналистка, писатель, бывший директор русской службы «Радио Свобода». На протяжении всей жизни металась между Россией и США: в 1981 году эмигрировала с родителями в Америку, там училась на архитектора, но не закончила образование, в 1991 году вернулась в СССР. С 1993 года поселилась в Москве, сотрудничала с рядом либеральных изданий и закончила на радиостанции Конгресса США. 19 мая 2013 года заявила о намерении покинуть Россию и переехать в Нью-Йорк из соображений безопасности, после чего стала постоянным автором журнала The New Yorker. Одна из ведущих активисток российского ЛГБТ-движения, не скрывает соей ориентации.