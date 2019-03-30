Жители сирийской Эль-Кунейтры устроили митинг против решения Трампа о Голанам

Дамаск, 30 марта. Жители сирийской провинции Эль-Кунейтра организовали акцию протеста в городе Аль-Баас, прилегающем к оккупированным Израилем сирийским Голанам. Таким образом, они осудили заявление президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над ним и солидарности с стойкими сирийцами.

На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Участники демонстрации осудили декларацию, подписанную Трампом, которая противоречит международным законам и резолюциям, принятым Советом Безопасности и Организацией Объединенных Наций (ООН), в которых оккупированные Голаны рассматриваются как исконно сирийская территория. Многие выразили свой гнев и возмущение в связи с декларацией американского президента, в которой не соблюдаются суверенитет стран и международные пакты и нормы.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Губернатор Эль-Кунейтры Хумам осудил американскую пропаганду, подчеркнув, что Соединенные Штаты стремятся распространять хаос в мире и разграбить богатства народов. Он также подчеркнул, что сирийцы рано или поздно вернут оккупированные Голаны.

«Декларация Трампа подтверждает абсурд и высокомерие американской администрации, которая не заботится о международных конвенциях и резолюциях», — сказал глава провинциального совета Эль-Кунейтра Шехата Мари.

Ранее сообщалось, что народ сирийской провинции Хасака провел акцию протеста, направленную против заявления президента США Дональда Трампа в отношении оккупированных Израилем сирийских Голанских высот. Участники марша заявили, что народ Хасаки готов объединиться с людьми, проживающими на оккупированных Голанских высотах, чтобы начать масштабное сопротивление несправедливым решениям американского лидера.