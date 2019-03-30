Делегация РПЦ в Сирии передала местным верующим послания любви и солидарности

Дамаск, 30 марта. Весть о любви и солидарности принесла русская церковная делегация, прибывшая в Дамаск с многодневным визитом во главе с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом, архиепископом Северного Кавказа, посланником патриарха Московского и остальной России. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Делегация посетила храм Святого Игнатия Антиохийского и собор Богоматери неоклассического собора греко-католической церкви Мелките в Дамаске и подарила иконы, выгравированные на дереве, в знак любви и дружбы русского народа к сирийцам.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Патриарх Антиохийский Юсеф Аль-Абасси поприветствовал патриарха Феофилакта и сопровождающую его делегацию, выразив надежду, что сотрудничество между двумя странами на народном и духовном уровнях, принесет свои плоды.

Патриарх Аль-Абасси сказал, что этот визит является выражением позиции русского народа, его готовности предложить все возможное, чтобы облегчить страдания сирийцев, пока жизнь в стране не нормализуется.

Архиепископ Феофилакт объяснил журналистам, что целью визита его делегации является передача послания о любви, мире и солидарности между двумя народами, благословение побед, достигнутых благодаря совместным усилиям двух стран.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что архиепископ Феофилакт посетил христианские святыни в Сирии. В рамках визита делегация посетила церковь святых Сергия и Вакха и монастырь Херувимов. Кроме этого, прошла встреча с тремя послушницами, которых удерживали в заложниках у террористов в 2013 году.

Также известно, что делегация преподнесла в дар Женскому монастырю Святой Феклы икону Святой Блаженной Ксении Петербургской.