Дамаск, 30 марта. Сирийские силы безопасности во время прочесывания освобожденных районов Пальмиры на востоке Хомса обнаружили античный артефакт, датируемый вторым веком нашей эры. Он был спрятан в одном из укрытий террористической организации «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в России) до того, как боевики были побеждены в этом районе. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Террористы украли артефакт из одной из старых могил с целью контрабанды и продажи ее за пределами Сирии, они спрятали ее на окраинах ферм южных садов Пальмиры.

В течение периода оккупации террористической организации ИГИЛ1 в городе Пальмира было украдено большое количество разрушительных артефактов в дополнение к систематическому разрушению и разрушению многих мест и археологических памятников, относящихся к периоду процветания города в первых веках нашей эры, прежде всего Храма Бэла, Триумфальной арки, храма Баалшамина, городского кладбища и сцены античного театра Пальмиры.

Глава Национального музея Хомса Баба аль-Али отметил, что 60-метровый артефакт представляет собой твердую известняковую скульптуру человека с вьющимися волосами. Скульптура восходит к римскому периоду во 2-м и 3-м веках нашей эры.

Али отметил, что археологическая находка, украденная террористическими организациями из древнего города, была передана, сохранена и зарегистрирована в Национальном музее Хомса.

Ранее сообщалось, что сирийские силы безопасности предотвратили попытку контрабанды драгоценных артефактов, датируемых древними историческими периодами в северном пригороде провинции Даръа, Ас-Санамейн. Среди обнаруженных артефактов была священная Библия, а также различные антикварные принадлежности, драгоценное кольцо, модель льва без головы и каменный алтарь, используемый для сбора монет.

1 Организация запрещена на территории РФ.