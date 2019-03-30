Российские военные привезли гуманитарную помощь жителям Хомса

Дамаск, 30 марта. Российский Центр по перемирию враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) оказал гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Хомс, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В частности, российские военные привезли продуктовые наборы жителям сирийской деревни Хадия, расположенной в западной части Хомса. Люди выразили благодарность дружественному русскому народу и российским силам, которые поддерживали сирийский народ в его войне против терроризма.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда жители сирийского Хомса получают гуманитарную помощь от российских военных. В данный момент простой мирный народ особенно сильно нуждается в таких вещах, как медицинские препараты, продукты, теплые вещи.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российские военные привезли гуманитарную помощь раненым бойцам сирийской правительственной армии, проживающим в Хомсе. Таким образом, сотрудники ЦПВС выразили свою благодарность сирийским бойцам за жертвы и потраченные силы во время освобождения территории республики от международного терроризма. Кроме того, гуманитарная помощь в очередной раз подтвердила факт прочных отношений, сложившихся между российскими силами и сирийской армией во время борьбы против террористов.

Военные из Центра по примирению враждующих сторон в САР продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Они постоянно объезжают освобожденные от террористов регионы Сирии, чтобы оценить гуманитарную обстановку в стране. В задачи Центра также входят планирование и оказание гуманитарной помощи мирному народу Сирии, контроль над процессом восстановления инфраструктуры пострадавших от войны городов и населенных пунктов, содействие при возвращении сирийских беженцев и вынужденных переселенцев, помощь и координация процесса интеграции бывших боевиков, а также контроль режима прекращения боевых действий.