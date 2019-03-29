Дамаск, 29 марта. Бывший президент Ливана Эмиль Лахуд предупреждает о потере части ливанской территории из-за решения президента США Дональда Трампа по Голанским высотам.

Об этом политик рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Бывший президент Эмиль Лахуд напомнил о том, как госсекретарь США Майк Помпео посетил Ливан, и что из этого вышло. Лахуд также напомнил подробности визита Колина Пауэлла в 2003 году, через месяц после того, как на Ирак напали американские военные.

Ливанский политик добавил, что во время его встречи со спикером Набихом Берри и покойным премьер-министром Рафиком Харири, а также министром иностранных дел, выяснилось, что Пауэлл приехал в Ливан и создал диктаторскую группу, чтобы покорить и эту страну после падения Багдада.

Лахуд отметил, что через два года после убийства премьер-министра Рафика Харири Кондолиза Райс тоже посетила Ливан и повторила все то, что делал Колин Пауэлл. Получив отказ, Райс встала и сказала, что больше не будет вести переговоры. С тех пор начался бойкот Ливана со стороны США, резюмировал бывший ливанский глава.

«Я помню, как до того как она ко мне пришла, некоторые ливанские должностные лица стали ее тепло встречать, но после того, как она пришла ко мне и услышала мои слова, она сообщила, что больше нет повода для продолжения разговора. Тогда между нами начался бойкот», — отметил Лахуд в разговоре с корреспондентом ФАН.

Экс-президент Лахуд заключил, что сейчас Вашингтон цепляется к каждой детали, чтобы удовлетворить желания Израиля, а не права арабов. Он напомнил ливанцам, что все события в регионе связаны друг с другом определенным образом. В тот момент, когда Америка оказывает давление на Ливан, Вашингтон хочет отдать Голаны Израилю. В этом контексте президент Лахуд призвал ливанцев проявлять бдительность.

«Хочу сказать ливанцам, что все эти истории взаимосвязаны, и что после истории с Иерусалимом, пошла история с Голанами. Видимо, это такая традиция американская, что каждый чиновник и президент должен принимать решения, чтобы выслужиться перед израильском лобби»

Напомним, что несколько дней назад на встрече с Беньамином Нетаньяху президент США Дональд Трамп подписал декларацию о принадлежности Голанских высот Израилю. Подобный шаг уже раскритиковал официальный Дамаск, российское правительство и ряд лидеров Евросоюза.