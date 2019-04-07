Николай Стариков. Суд над народовольцами. Зеркало истории. ФАН-ТВ

Об отношении к террористам в Российской империи и сейчас рассуждает писатель и общественный деятель Николай Стариков.

7 апреля 1881 года в Петербурге суд приговорил к смерти пятерых членов террористической группировки «Народная воля», которые организовали и исполнили покушение на Александра II. Фамилии террористов, вошедших в историю: Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов и Рысаков. Вообще участников банды было на одного больше, однако шестая девушка, Геся Гельфман, оказалась беременной. Под гнетом Запада смертная казнь для нее была заменена на бессрочную каторгу. Однако после родов девушка умерла.

15 апреля на Семеновском плацу в Санкт-Петербурге в 1881 году была совершена последняя публичная казнь. Осужденные на эшафоте вели себя не так смело, как в зале суда. В советское время память о террористах увековечили в названиях улиц по всей стране. Правда, в Петербурге, в настоящее время, это решение уже упразднили.

Как относиться к организаторам террористического акта, в результате которого гибнет глава государства? Безусловно, они должны быть казнены. Интеллигенция обращалась к государю с прошениями о помиловании, но он оставался непреклонен.

Такая же ситуация произошла и в наше время в Сирии. Как только российские военные начали бомбить и уничтожать террористов, угроза сошла на нет.