Финская журналистка лишилась престижной премии за критику Трампа в соцсети Twitter

Финскую журналистку Джессику Аро сложно заподозрить в симпатии к России: она сделала себе имя на громких «расследованиях», посвященных стратегии и тактике работы «российской пропагандистской машины». «Работам» Аро всегда были присущи тенденциозная и избирательная трактовка фактов, вереницы логических ошибок и использование очевидных западных пропагандистских штампов, что называется, «в личных целях».



Аро — настоящий ветеран информационной войны: она объявила Россию своим «врагом номер один» задолго до того, как это «стало мейнстримом». То есть еще до инициирования американским истеблишментом «охоты на ведьм» из-за мнимого «русского вмешательства в президентские выборы» в 2016 году. Поскольку подобное (на фоне все той же непрекращающейся информационной войны против России) в наши дни считается нормой в «демократических» странах, многие эксперты пришли к выводу, что Аро заслуживает награды.





В связи с этим и было принято решение о присуждении Джессике Аро престижной премии «Храбрые женщины» (она вручается Госдепом США «женщинам со всего мира, проявившим мужество, отвагу и лидерские качества» начиная с 2007 года). Так Джессика Аро практически пришла к успеху за свой многолетний труд по «изобличению кремлевской пропаганды». Однако то, что случилось дальше, отлично характеризует правила игры, которым должны следовать все западные журналисты, желающие получать гранты и премии из Вашингтона.



Завороженно наблюдая за тем, как яростно Аро клеймит «российскую пропаганду», в Госдепе поначалу совершенно не обращали внимания на то, что финская журналистка пишет в социальной сети Twitter про американского лидера Дональда Трампа. Когда же люди из окружения ответственного за вручение этой престижной премии госсекретаря США Майка Помпео обнаружили, что Аро критикует Трампа не меньше чем кого бы то ни было из деятелей российской элиты, в «оргкомитете» премии началась настоящая паника. И действительно: выдать премию Госдепа журналистке, которая «поливает» Дональда Трампа, было бы полным провалом.

Решение о присуждении Джессике Аро награды «Храбрые женщины» тут же было отозвано, что вызвало у лауреата недоумение. Пытаясь смягчить последствия скандала, представители Госдепа выступили с заявлением о том, что «премия изначально была присуждена Аро по ошибке», однако это оправдание выглядело в высшей степени неловко.

«Когда мне сообщили о том, что я была названа победителем премии «по ошибке», я была шокирована, — признается Аро. — Реальность, в которой администрация президента Трампа и ведущие дипломатические сотрудники занимаются открытой политической цензурой, закрывая глаза на отстаивание прав и свобод человека, — ужасна».